В украинский прокат лента выйдет в 2026 году.

Вышел украинский трейлер спортивной трагикомедии Marty Supreme, которая в нашем прокате получит название "Марти Суприм. Гений комбинаций".

В центре сюжета – юноша Марти Маузер, у которого есть бескомпромиссная мечта: превратить пинг-понг в спорт национального масштаба. Никто не воспринимает его всерьез, но он имеет амбиции и готов доказать, что способен на большие достижения.

События вдохновлены реальными событиями в США в 1950-х годах, рассказывая историю становления звезды настольного тенниса Марти Райзмана.

Главную роль в фильме исполнил дважды номинант на "Оскар" Тимоти Шаламе ("Дюна", "Вонка", "Назови меня своим именем", "Боб Дилан: Совершенно незнакомый незнакомец").

Также в ленте сыграли Гвинет Пэлтроу ("Влюбленный Шекспир", "Талантливый мистер Рипли", "Железный человек", сериал "Политик") и рэпер Tyler, The Creator (настоящее имя Тайлер Грегори Оконма), для которого это первая серьезная роль на больших экранах.

Режиссером фильма выступил американец Джош Сафди, наиболее известный по фильмам, над которыми он работал со своим старшим братом Беном Сафди – "Неграненые драгоценности" и "Хорошие времена". Для него это первый сольный проект за 15 лет.

Как сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет в 2026 году, однако точная дата станет известна позже. Вероятно, это будет начало года, поскольку в США выход "Марти Суприм" в прокат запланирован на 25 декабря 2025 года.

