Однако, возможно сохранят существующее ограничение на выезд из Украины гражданам Украины мужского пола, которым 25 лет исполняется в текущем или следующем годах.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13685, которым предлагается отменить запрет на выезд для призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими 25-летнего возраста.

Законо о внесении изменений в Закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно временного ограничения права на выезд из Украины для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения внесено на рассмотрение парламента группой народных депутатов, среди которых в частности член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

В пояснительной записке к закону указано, что с началом широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и введением в стране военного положения и всеобщей мобилизации, в соответствии с Указом Президента Украины, утвержденного Законом Украины, в частности было установлено ограничение для военнообязанных и призывников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в праве на выезд за границу.

При этом отмечается, что согласно закону о мобилизации призыву не подлежат военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Так же, законом не предусмотрена возможность призыва мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, граждане Украины, которые относятся к этой категории, хотя и не могут быть призваны на военную службу по мобилизации, выехать за пределы Украины также не могут. Как исключение, право на выезд из Украины имеют две категории лиц: военнослужащие-контрактники в возрасте до 25 лет и студенты отечественных вузов в возрасте 18-22 лет, которые по дневной форме образования получают степень высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) в учреждениях высшего образования Украины государственной или коммунальной формы собственности и которые являются участниками программ образовательной академической мобильности и направляются на обучение в иностранные учебные заведения.

"Вместе с тем, большое количество граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины. Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях", - отмечают депутаты.

Таким образом, как говорится в пояснительной записке, наличие запрета на свободное передвижение через государственную границу Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, создает трудности для сохранения связи с родными и Родиной. Кроме того, этот запрет провоцирует поиск путей его обхода, которые обычно связаны с нарушением закона.

"Таким образом, необходимость пересмотра правил выезда за границу призывников и военнообязанных, не достигших возраста призыва на военную службу по мобилизации, является очевидной и не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины", - считают авторы законопроекта.

Вместе с тем, отмечается, что граждане Украины мужского пола, которым исполнилось 25 лет, подлежат призыву на военную службу по мобилизации на общих основаниях, а потому для "недопущения злоупотреблений правом на выезд из Украины с целью избежания выполнения конституционного долга граждан Украины по защите Отечества, представляется целесообразным сохранение существующего ограничения на выезд из Украины гражданам Украины мужского пола, которым 25 лет исполняется в текущем или следующем годах".

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" - в частности, статью 6 дополнить частью седьмой следующего содержания: "На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации". Кроме этого, статья 11, действующая редакция которой регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, дополняется словами "если иное не установлено законом".

Выезд за границу мужчин до 22 лет

Как сообщал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский предложил разрешить украинцам до 22 лет выезжать за границу. Он отметил, что в кратчайшие сроки вопрос должен быть проработан совместно с военным командованием.

Директор Социологического центра Социоинформ Наталья Зайцева-Чипак, комментируя инициативу президента Украины разрешить выезжать за границу украинцам до 22 лет, отметила о риске того, что в случае отмены запрета на выезд за границу мужчинам до 22 лет, надо быть готовыми к тому, что часть из них покинут страну и не вернутся.

