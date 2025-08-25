Презентация ракетного комплекса "Кинжал" состоялась еще в 2018 году.

Россияне с начала полномасштабного вторжения в Украину неоднократно применяли по территории нашей страны гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал". Из-за высокой скорости эти ракеты очень трудно сбить, что делает это оружие очень опасным.

В Militarnyi рассказали, что известно о российской ракете "Кинжал". Журналисты издания поделились историей создания этого оружия и указали на его ключевые особенности.

Отмечается, что сама ракета не имеет названия, а только индекс - 9-С-7760. "Кинжал" - это название ракетного комплекса, который осуществляет их запуск. Тем не менее для удобства обозначения ракеты стали называть так же.

История создания "Кинжала"

Журналисты напомнили, что презентация ракетного комплекса "Кинжал" состоялась 1 марта 2018 года. Российский диктатор Владимир Путин тогда заявил о том, что этот комплекс вступил на опытно-боевое дежурство на одном из аэродромов Южного военного округа еще с 1 декабря 2017 года.

Весной 2018 года были начаты эксплуатационные испытания, а 1 декабря 2021 года завершилось формирование второй эскадрильи самолетов-носителей комплекса. В издании подчеркнули, что по состоянию на 2022 год россияне переоборудовали 10 самолетов в носители "Кинжалов".

Еще в 1960-х годах существовал проект самолета-носителя баллистической ракеты воздушного старта на базе тяжелого самолета-перехватчика. Тем не менее СССР так и не удалось его реализовать.

В издании отметили, что примерно с 2012 года россияне начали разрабатывать ракету, которая будет адаптирована под воздушный запуск. В 2016 году опытный самолет МиГ-31К (носитель ракет "Кинжал") с бортовым номером №592 совершил первый полет.

Конструкция и возможности "Кинжала"

В издании поделились, что 9-С-7760 "Кинжал" представляет собой классическую баллистическую ракету с твердотопливным двигателем. Ее носителями могут быть модернизированные самолеты МиГ-31К и МиГ-31И. Также в 2018 году россияне планировали оснащать этими ракетами бомбардировщики Ту-22М3, но об этих работах нет информации в открытом доступе.

В издании отметили, что "Кинжал" состоит из аэродинамического колпака задней части ракеты, который отстреливается после сброса с самолета-носителя, отсека двигателя, отсека управления, боевой части и композитного радиопрозрачного носового обтекателя. По некоторым данным, ракета имеет длину около 8 метров, а диаметр корпуса составляет 1 метр. Стартовый вес ракеты - около 4300 кг.

Также ракета имеет автономную инерциальную систему управления с коррекцией по данным спутниковой навигации, добавили в издании. На конечном участке ракета использует активную радиолокационную головку самонаведения.

Отмечается, что такая система наведения может обеспечивать высокую точность наведения на цель. Тем не менее россияне неоднократно атаковали "Кинжалами" и жилые дома.

Как запускается "Кинжал"

В издании рассказали, что "Кинжал" запускается с самолета, который поднимается на высоту 25 км и достижении скорости 3000 км/ч запускается по цели. После сброса с носителя у ракеты отстреливается колпак, защищающий сопло, и запускается ракетный двигатель.

После запуска "Кинжал" разгоняется до скорости 4 Маха (примерно 4896 км/ч). Россияне говорят о том, что ракета способна развивать скорость до 10 Махов (около 12 250 км/ч), поднимаясь на высоту 40 километров.

Характеристики ракеты

В издании отметили, что дальность полета "Кинжала", по разным оценкам, составляет от 1000 до 2000 км. Тем не менее эксперты сомневаются в том, что эта ракета способна пролететь 2000 км.

Также "Кинжал" имеет толстостенную проникающую боевую часть весом 480 кг, снаряженной 150 кг октагена (эквивалент 240 кг тротила). За инициацию боевой части отвечает электронный детонатор. Кроме того, возможно снаряжение ядерной боевой частью.

Насколько "Кинжал" опасен для Украины

В издании признали, что "Кинжал" остается большой угрозой для украинской ПВО, несмотря на то, что российские пропагандисты, вероятнее всего, врут о некоторых характеристиках ракеты. Высокая скорость полета в сочетании с высокой маневренностью и нетипичной высотой полета затрудняет ее перехват такими комплексами как Patriot и THAAD.

По оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, на лето 2025 года Россия способна производить до 15 ракет 9-С-7760 в месяц.

Почему пролет "Кинжала" звучит как взрыв

Ранее в Defense Express объяснили, почему пролет российской ракеты "Кинжал" звучит как взрыв. Все дело в явление, которое имеет название "Конус Маха".

Эксперты рассказали, что когда любое тело движется быстрее скорости звука, звуковые волны не успевают распространяться вперед. Они накапливаются в форме конуса, который "тянется" за объектом. Когда этот конус проходит мимо человека - слышится резкий звуковой удар.

