Apple планирует возродить свой легендарный чехол-бампер, обеспечивающий защиту без утолщения корпуса. При этом аксессуар не будет предназначаться для всей серии iPhone 17, а исключительно для самой тонкой модели – iPhone 17 Air.

Об этом сообщает Марк Гурман, известный инсайдер из Bloomberg. Такие чехлы компания выпускала в 2010 году вместе с культовым iPhone 4. Их суть в том, что они закрывают лишь края устройства, но не заднюю панель. Обычно они были сделаны из резины.

Такое решение выглядит вполне логичным, поскольку по многочисленным утечкам и слухам, iPhone 17 Air будет самым тонким телефоном в истории Apple – с заявленной толщиной корпуса всего 5,5 мм. По мнению компании, пользователи не захотят терять это свойство из-за чехла.

Таким образом чехол-бампер станет своеобразным компромиссом между защитой и сохранением тонкого корпуса, повысив выживаемость гаджета в результате падений на твердые поверхности.

Ранее ходили слухи о том, что Apple также рассматривает возможность выпуска для iPhone 17 Air отдельного чехла-батарею из-за компактного аккумулятора.

Напомним, iPhone 17 Air заменит iPhone Plus в линейке, предлагая эстетику тонкого дизайна. Из-за особенностей своей конструкции новинка будет иметь меньшую батарею, чем iPhone 17 Pro, хуже процессор и всего одну камеру.

Презентация всех iPhone 17, включая 17 Air, ожидается 9 сентября. Вместе с ними покажут часы Apple Watch Series 11 и наушники AirPods Pro 3.

