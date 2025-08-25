Спецпредставитель США рассказал о впечатлениях от общения с украинскими военными, покалеченными на войне.

Свое отношение к войне, в том числе происходящей в Украине, высказал специальный представитель США Кит Келлог. Корреспондент УНИАН передает, что соответствующее заявление Келлог сделал на брифинге во время Молитвенного завтрака в Киеве.

"У меня четыре внука. Я не хочу, чтобы они даже слышали когда-то о какой-то войне. Хочу, чтобы никто из них не знал о реалиях войны. Большинство из моей команды знает об этой реальности. Мы хотим, чтобы не было больше уничтожения, смертей, разрушений не только для взрослых, но и для детей. Мы не хотим, чтобы похищали детей", - подчеркнул Келлог.

По его словам, первая леди США Мелания Трамп об этом даже написала в своем письме к российскому лидеру Владимиру Путину. Как уточнил спецпредставитель, в письме содержалось требование о возвращении детей. И первая леди Украины Елена Зеленская, добавил американский гость, письменно ответила Мелании, "именно о том, что необходимо вернуть детей домой".

"Мы имеем на себе обязанность, как взрослые люди. Наш долг сделать все, чтобы наши дети выросли в нормальных условиях. Мы должны их защищать. Если мы их не защитим детей в наших государствах, значит мы не сделали то, что должны были", - акцентировал Келлог.

Также он рассказал, как во время своего предыдущего визита в Украину общался с военными ВСУ, которые после тяжелых ранений лечатся в госпитале.

"Я приезжал в военный госпиталь и видел воинов, которые потеряли конечности. Был молодой парень, у которого не было обеих ног. И мне всегда было очень невероятное такое ощущение, когда я слышал, какая у них непокорность в голосе, несмотря на все эти травмы. И это действительно позволяет определить "душу" и армии, и солдата каждого. Первый вопрос, который у меня возникал: "Что будешь делать, когда выйдешь из госпиталя?", - рассказал Келлог.

По его словам, более половины этих молодых людей ответили, что хотят вернусь к боевым действиям - пойти в армию и защищать Украину. Он подчеркнул:

"Хотите узнать, что на самом деле происходит - пообщайтесь с тем, кто воюет", и добавил - мораль армии является основным критерием силы.

В разговоре с украинскими солдатами, отметил Келлог, он спрашивал их мнение о событиях на поле боя и пообещал передать полученные ответы в США.

Заявления Келлога

Как сообщал УНИАН, Кэллог во время брифинга в Киеве подчеркнул, что администрация президента Дональда Трампа стремится добиться прекращения убийств и войны РФ против Украины. В то же время, по его словам, в Белом Доме признают, что прекратить войну - более сложная задача, чем начать и вести боевые действия. Как добавил Келлог, на дипломатическом фронте происходит упорная работа, в частности президент США встретился с Владимиром Путиным на Аляске, а в Вашингтоне - с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

