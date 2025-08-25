Стоимость билетов на веселый поезд из Рима в Мюнхен стартует от 99 евро.

Знаменитый пивной фестиваль Октоберфеста, безусловно, является одним из главных направлений для путешествий в сентябре-октябре 2025 года. И в этом году туристы смогут попасть на праздник на специальном поезде.

Как пишет Daily Mail, накануне Октоберфеста-2025 было объявлено о запуске нового специального железнодорожно-экспрессного маршрута из Рима (Италия) в Мюнхен (Германия).

Отмечается, что поезд будет выезжать в пятницу в 20:00 с римского вокзала Термини, в возвращаться назад – в понедельник.

Билеты на поезд, получивший название "Мюнхенский экспресс", можно забронировать через RailBook на два уикенда: 26 сентября и 3 октября. Стоимость билетов, забронированных до 7 сентября, стартует от 99 евро.

Билеты также можно забронировать из таких итальянских городов, как Верона, Тренто, Больцано, Брессаноне, Фортецца, Випитено, Колле-Изарко и Бреннеро.

Итальянская туристическая компания FS Treni Turistici Italiani, управляющая поездом, заявляет, что поездка будет "комфортной и легкой", а в поезде будет много освежающих напитков янтарного цвета.

Также пассажиры, желающие выспаться, а не кутить всю дорогу, могут забронировать места в спальных вагонах.

"Забудьте о стрессе вождения и ненужных остановках: с нами веселье начинается сразу же, как только вы садитесь в вагон... На борту нашего поезда вас ждут развлечения в баварском стиле, которые помогут вам проникнуться духом Октоберфеста", – говорится в рекламе "Мюнхенского экспресса".

Как в Германии отмечают Октоберфест

Октоберфест (Oktoberfest) – это крупнейший в мире фестиваль пива, который проводится в немецком Мюнхене ежегодно, начиная с 1810 года, в сентябре-октябре и длится две недели. В 2025 году он пройдет с 20 сентября по 5 октября.

Во время праздника гостей угощают исключительно пивом от мюнхенских и баварских пивоварен, которое можно отведать в больших шатрах, расположенных на так называемом "Лугу Терезы", закусывая местными деликатесами. При этом учасники фестиваля часто носят традиционную баварскую одежду.

Ежегодно Октоберфест посещают около 6 миллионов туристов, в первую очередь иностранцев. В наши дни мероприятие приносит бюджету Германии в среднем по 1 миллиарду евро в год – оно и не удивительно, ведь стоимость бокала пива на его полях уже выросла до 15 евро.

Фестиваль отменялся лишь трижды в истории – во время Первой и Второй мировых войн, а также во время пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах.

При этом традиция отмечать Октоберфест в наши дни вышла далеко за пределы Мюнхена – локальные вариации праздника устраиваются не только по всей Германии, но и во многих других странах мира. До полномасштабной войны его активно отмечали и в Украине.

