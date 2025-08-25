Соединенные Штаты Америки должны сделать сильные шаги, чтобы остановить Путина, подчеркнул Зеленский.

Никакие заявления России о том, что они "готовы не захватывать дальше Украину" не являются уступками. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем.

"Что касается уступок России, мне об этом неизвестно. Я не считаю, те вещи, которые звучали с российской стороны, что они готовы не захватывать дальше Украину - являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территории, которые Россия не контролирует и не имеют соответствующих возможностей", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что даже диалог об этом лежит вне международного права. По его словам, сроки встречи лидеров зависят исключительно от российской стороны, а также от США.

Видео дня

"Потому что именно Соединенные Штаты Америки предложили, напомню, 7 марта прекращение огня. Мы это поддержали без каких-либо условий. Я думаю, что это стало неожиданно для "русских". И тогда "русские" находили другие причины почему не останавливать эту войну", - пояснил Зеленский.

"Мы все поддерживаем тишину и окончание убийств. И мы говорили, что если "русские" не согласятся на соответствующий формат встречи, то Соединенные Штаты Америки должны сделать соответствующие шаги. Сильные шаги, чтобы остановить Путина", - добавил президент.

Другие заявления президента Украины

25 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал три главных направления, по которым Норвегия может присоединиться в вопросе гарантий безопасности. Речь шла прежде всего об усилении противовоздушной обороны Украины, об охране моря и береговой линии.

Ранее, 23 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что понимание архитектуры гарантий безопасности для Украины будет представлено в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: