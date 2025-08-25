По словам президента Финляндии, Россия часто выдвигает нереалистичные условия.

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что требования российского диктатора Владимира Путина по Украине являются типичной российской переговорной тактикой, а выполнить их невозможно. Об этом он заявил в интервью программе One Nation на телеканале Fox News, цитирует NV.

Стубб подчеркнул, что Россия часто выдвигает нереалистичные условия, после чего отказывается от таких своих заявлений. По словам президента Финляндии, неприемлемыми требованиями Путина является отказ Украины от членства в НАТО, передача всего Донбасса и запрет размещения западных войск на ее территории.

Также Стубб провел аналогию с территориями США и отметил, что такие требования к Украине напоминают ситуацию, если бы Америке пришлось отказаться от целых штатов и позволить "создание стратегического маршрута для атаки на Нью-Йорк, что практически невозможно".

Кроме того, политик напомнил, что "Путин реагирует только на силу", а главную роль в этом вопросе играет президент США Дональд Трамп.

В то же время президент сравнил эту ситуацию с историческим опытом Финляндии в отношениях с СССР и подчеркнул, что основой государственности является независимость, суверенитет и территориальная целостность.

По словам Стубба, важно, чтобы Украина не только сохранила свою независимость, но и свой суверенитет и территорию, избежав потерь, которые Финляндия пережила в прошлом.

Требования РФ - что об этом думают в Украине

Ранее журналисты The Guardian выяснили, что на фронте думают о территориальных уступках России. Как пишет издание, украинские солдаты на передовой относятся к подобным заявлениям с иронией и скепсисом.

"Потеря Донецкой области, района, который сильно укреплен против России, просто откроет новые направления для дальнейшего продвижения - Харьков, Днепропетровск, Запорожье. Это будет огромная и ужасная потеря позиций", - считает командир одного из батальонов Денис Брижатый.

В то же время жители Донбасса рассказали, готовы ли отдать часть территории Украины ради мира. Оказалось, что многие из них категорически против этой идеи, несмотря на регулярные обстрелы со стороны России.

"Что, вы хотите, чтобы я отдал свой дом кому-то другому? Я здесь родился. Я здесь живу. Я буду сражаться за это место. Трамп должен понять, что это будет равносильно отказу США от Калифорнии и просьбе всем американским войскам уйти", - подчеркнул 44-летний украинский солдат Юрий Зубков.

"Донбасс - это Украина. Я не хочу ничего ни на что менять", - заверила жительница Славянска Лариса.

