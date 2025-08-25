Курс гривни к евро установлен на уровне 48,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 26 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,43 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта ослабилась на 15 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,47 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 56 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,48/41,51 грн/долл., а евро - 48,52/48,54 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

При отсутствии серьезных рисков для украинской экономики в ближайшие несколько недель изменения курс доллара к гривне будут оставаться незначительными, прогнозирует член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько. По ее словам, изменения курса останутся незначительными - в пределах 0,5-1,5% от текущего уровня в течение ближайших двух-трех недель.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что в ближайшие дни закроется окно возможностей для покупки валюты: с осени доллар и евро подорожают, поэтому, если есть возможность, стоит увеличить валютный процент инвестиционного портфеля.

Вас также могут заинтересовать новости: