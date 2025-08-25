Бесплодная земля: гигантская плотина Китая создаст колоссальные проблемы для миллионов людей

Крупнейшая в мире плотина может уменьшить поток воды в реке на 85% в засушливый сезон.

Китай планирует построить в Тибете огромную плотину. Она может вызвать засуху в Индии дальше по течению реки Брахмапутра, которая является одной из крупнейших водных артерий Южной Азии. Об этом сообщает Reuters.

Индия опасается, что китайская плотина уменьшит поток воды в главной реке на 85% в засушливый сезон. Правительство премьер-министра Нарендры Моди даже планирует построить для обеспечения водной безопасности собственную контр-плотину, но сталкивается с сильным сопротивлением жителей штата Аруначал-Прадеш.

Пекин ведет строительство крупнейшей в мире плотины выше по течению от Индии, но заявляет, что не будет отводить воду. Проект был начат в июле и будет стоить почти 170 миллиардов долларов. Ледник Ангси в Тибете, откуда берет начало Брахмапутра, обеспечивает водой более 100 миллионов человек, проживающих в Китае, Индии и Бангладеш.

О планах Китая на построение плотины стало известно в декабре прошлого года. Дополнительных опасений Нью-Дели добавляет тот факт, что Пекин имеет территориальные претензии на штат Аруначал-Прадеш - и может использовать свой контроль над рекой в качестве оружия.

По оценкам индийской стороны, плотина позволит Китаю отводить до 40 миллиардов кубометров воды, или чуть более трети от того, что ежегодно поступает в ключевой пограничный пункт. Влияние будет особенно острым в месяцы вне сезона муссонов, когда температура повышается и земли становятся бесплодными на обширных территориях Индии.

Проект Нью-Дели под названием Upper Siang облегчит эту ситуацию благодаря прогнозируемой емкости хранилища в 14 млрд кубометров, что позволит Индии выпускать воду во время засушливого сезона. Проект также может смягчить любые действия Пекина по выпуску разрушительных потоков воды вниз по течению.

Индию ранее обвинял Пакистан, союзник Китая, в использовании воды в качестве оружия во время майского конфликта между странами. В этом году Нью-Дели приостановило свое участие в договоре о разделе водных ресурсов 1960 года с Исламабадом и рассматривает возможность отвода потоков из другой важной реки от своего соседа, находящегося ниже по течению.

Международный трибунал постановил, что Индия должна соблюдать соглашение, но Дели заявляет, что комиссия не имеет юрисдикции.

Индия в целом страдает от безумной жары летом из-за климатических изменений. За последние полтора десятилетия в истории страны было зафиксировано десять из 15 самых жарких лет. Суммарно от повышения температуры страна может потерять 250 миллиардов долларов.

Тем временем соседняя с Украиной Болгария из-за жары страдает от недостатка питьевой воды. В обеих странах старая система водоснабжения уже почти преодолела полувековой рубеж.

