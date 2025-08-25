В Киеве ожидается самый холодный день из ближайших.

Во вторник, 26 августа, в Украине будет холодно, ветрено и местами с дождями. О непогоде предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Осадки, по ее данным, предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасщине и в Кропивницком с районами.

Ночью будет холодно, ожидается лишь +7....+12, на юге - до +14 градусов, в Карпатах +4...+8 градусов. Днем на севере будет +14...+18 градусов, на юге +23...+27 градусов, на остальной территории Украины +18...+22 градуса.

Видео дня

"И еще важная деталь - порывистый ветер западного происхождения", - предупредила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

В столице 26 августа ожидается самый холодный день в ближайшей перспективе. По данным синоптика, в течение дня будет только +16 градусов! Также ожидается сильный ветер и дождь.

"Так что завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушивайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", - предупредила Наталья Диденко.

В Украину возвращается летнее тепло - что известно

Ранее Наталья Диденко сообщила, что начало недели будет холодным, но потом температура заметно повысится. По словам эксперта, Украину посетит настоящая летняя жара.

Вас также могут заинтересовать новости: