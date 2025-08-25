Из-за нестабильности в мире и климатических катастроф отдыхающие все чаще бронируют пакетные туры.

Спрос на пакетные туры в мире неожиданно вернулся, поскольку угроза войн, лесных пожаров и забастовок побуждает отдыхающих искать более надежную защиту на случай срыва поездки.

Как пишет Financial Times со ссалкой на свежие данные Barclays, расходы британских путешественников через турагентства стабильно растут с 2021 года, но в 13 из последних 17 месяцев они и вовсе опережали общие расходы на путешествия.

По данным Barclays, в мае объемы бронирований через турагентства выросли на 11% в годовом исчислении по сравнению с ростом бронирования авиабилетов на 3,5%.

Туристические агентства, включая Tui, Jet2 и On the Beach, переживают период возрождения, поскольку отдыхающие стремятся защитить себя от риска задержек и отмен рейсов, которые становятся все более частыми из-за забастовок, лесных пожаров и войн.

По данным консалтинговой компании OC&C, в целом рынок пакетных туров в Великобритании, Ирландии и Германии будет расти на 8% в год, с 49 млрд фунтов стерлингов (около 66 млрд долл.) в 2024 году до 67 млрд фунтов стерлингов (около 90 млрд долл.) в 2028 году.

"Спрос на пакетные туры сейчас как никогда высок", – заявил генеральный директор британской компании On the Beach Шон Мортон, добавив, что потребители "теперь лучше понимают, что, приобретая отпуск пакетом, вы получаете больше прав".

Издание напоминает, что пакетные туры, впервые набравшие популярность в 1960-х годах, были для британцев основным способом бронирования отпуска, пока интернет не позволил отдыхающим самостоятельно искать и бронировать поездки. Эти изменения привели к краху старейшего турагентства Великобритании Thomas Cook в 2019 году.

"Десять-пятнадцать лет назад казалось, что поставщики пакетных туров исчезнут. Но этого не произошло. Это действительно очень, очень удивительно", – сказал консультант одной из туристических компаний.

В частности отмечается, что спрос на пакетные туры растет потому, что конфликты на Ближнем Востоке нарушают авиасообщение, а регулярные забастовки авиаперсонала приводят к массовым задержкам рейсов. Также риски увеличивает растущее число лесных пожаров, особенно для отдыхающих в Южной Европе – из-за аномальной жары этим летом пришлось эвакуировать некоторые районы Греции и Турции.

"Постоянно что-то происходит, например, события на Ближнем Востоке, землетрясение в Турции или пожар на Родосе. Но одним щелчком мы можем отправить вас в другое место, если вы захотите", – сказал генеральный директор loveholidays Донат Ретиф.

Дело в том, что пакетные туры подпадают под действие Директивы ЕС о пакетных турах (PTD), которая защищает потребителей в случае неплатежеспособности их туроператора и позволяет им отменить поездку при определенных обстоятельствах. Однако это законодательство не распространяется на туры, где потребители бронируют авиабилеты и отели отдельно.

При этом интерес к пакетным туром проявляют и молодые путешественники, которые ранее были в авангарде движения за самостоятельное бронирование. А туроператоры, в свою очередь, адаптируют свои предложения под таких туристов, начиная от доступности цены и до выбора направлений. Тем временем, Jet2 завоевала популярность среди молодежи благодаря вирусному интернет-контенту, демонстрирующему отпускной хаос.

В то же время отмечается, что к изменения проще адаптироваться новым игрокам рынка. Более опытные поставщики пакетных туров, такие как Tui, по-прежнему владеют и управляют отелями и самолетами, что дает им меньше гибкости в обслуживании новых или более нестандартных направлений отдыха. Тем временем, новички используют модели с минимальными активами, позволяющие потребителям создавать индивидуальные туры, используя любые доступные рейсы и объекты недвижимости, при этом получая те же гарантии, что и при традиционном пакетном туре. В частности, генеральный директор On the Beach Мортон заявил, что самым популярным направлением поиска на платформе было "любое место".

Аналитик Barclays Эндрю Лоббенберг уверен, что новое поколение поставщиков пакетных туров – то, что он называет "туроператорством 2.0" – продолжит процветать: "Вся концепция была очень успешно модернизирована".

Однако и традиционные туроператоры следуют примеру конкурентов. В марте Tui объявила о планах продавать больше мест на самолетах других авиакомпаний для расширения своих "динамичных пакетных предложений". В результате, как сообщил источник, знакомый с компанией, она продает "больше пакетных туров, чем когда-либо".

Тем не менее, руководитель отдела гостеприимства и отдыха Barclays Рич Робинсон заявил, что в конечном итоге именно страх испортить отпуск, а не более широкий выбор, стал настоящей движущей силой возрождения пакетных туров.

"У людей было много отмененных туров. Если у вас был такой опыт, значит, вы помните об этом и хотите защититься", – пояснил он.

