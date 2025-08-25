Отмечается, что украинские женщины служат в армии обычно до седьмого месяца беременности.

Украине трудно набирать в армию молодых мужчин, однако женщины, которые идут добровольно, являются "светлым лучом надежды". Об этом пишет The New York Times.

Известно, с начала полномасштабного вторжения РФ количество женщин, которые служат в армии, выросло более чем на 20% и составляет около 70 тысяч.

Те, кто забеременел, часто служат в сложных условиях под непрерывным обстрелом, живя зимой без отопления, воды и нормальных туалетов.

"Это ужасно - каждый день. Ты просыпаешься и думаешь, все ли в порядке, все ли живы", - рассказала 25-летняя Надежда, которая служила радиооператором на передовой, пока не ушла из-за беременности на восьмом месяце.

По ее словам, она каждое утро счищала штукатурку, которая падала с потолка после ночных взрывов.

Надежда добавила, что беременность еще больше усложняла ситуацию, ведь клиника, где она делала УЗИ, закрылась, как и многие другие соседние больницы.

"Ты постоянно думаешь о благополучии своего ребенка. Это был непрерывный стресс каждый день, совмещенный с постоянной физической активностью", - отметила военная, которая в феврале родила мальчика Ярослава.

Несмотря на то, что американская армия и многие другие вооруженные силы выводят беременных военнослужащих из зоны боевых действий, украинские женщины в основном служат до седьмого месяца беременности. По мнению врачей и солдат, это не очень хорошо, поскольку униформа не подходит беременным женщинам, а также отсутствует соответствующий уход и детские комнаты.

Однако многие беременные военнослужащие уверяют, что понимают, что у бойцов есть важные приоритеты и что они имеют мотивацию служить ради будущего Украины и своих детей.

"Наши дети - это будущее этой страны. Мы должны защищать наших детей. И мы должны освободить страну ради их будущего", - подчеркнула боевой медик Оля, которая в мае родила девочку.

В NYT делятся, что после рождения ребенка перед женщинами встает трудный выбор - оставаться дома с малышом или вернуться к военной службе, которая в них очень нуждается.

По словам Надежды, после рождения ребенка она получила 126 дней оплачиваемого отпуска, если она захочет вернуться на фронте. В противном случае она могла взять три года неоплачиваемого отпуска.

"Как я могу его (сына - УНИАН) оставить?" - спросила она.

Другая военнослужащая Валентина сократила декретный отпуск, чтобы вернуться на службу. Она служит в армии с 2019 года и до полномасштабной войны работала механиком пехоты.

"Я хотела бросить вызов обществу, заявив, что женщина на сложной боевой должности может выполнять свои обязанности наравне с мужчиной", - рассказала военная.

Сначала Валентина колебалась возвращаться на службу после рождения ребенка в конце 2021 года, ведь боялась, что военной зарплаты не хватит на содержание семьи, однако полномасштабное вторжение все изменило.

"Валентина говорит, что найти подразделение, которое бы ее приняло, было нелегко, частично из-за сексизма, который, по мнению экспертов, является распространенным явлением в украинской армии. Несколько подразделений отказали ей, в том числе одно, командир которого сказал, что она должна оставаться дома с ребенком. Она получила разрешение только в августе 2023 года, когда ее сыну было 18 месяцев", - отметили в NYT.

В то же время майор Виктория Кравченко находится на службе в ВСУ более 16 лет и является психологом, которая исследовала проблему сексизма в армии. По ее словам, женщины, которые беременеют, могут иметь значительные препятствия, к примеру, командиры сомневаются в их решении вернуться на фронте после рождения ребенка или в их пригодности к службе.

"Не секрет, что гендерные предубеждения существуют", - добавила майор.

Она подчеркнула, что финансовые проблемы также играют значительную роль.

Ранее командир 9 отдельной бригады беспилотных систем Дарья с позывным "ДШК" рассказала о мотивации воевать. По ее словам, у украинцев нет другого выбора, как работать на победу, ведь если ничего не делать, то можно потерять родной дом и близких.

"Начинать надо с себя, во-первых. Если ты готов к каким-то изменениям, ты готов работать, ты готов получать эту победу - начинать надо с себя. Меня мотивирует то, что в моей стране враг. Если я могу и хорошо это делаю - ты должна это делать. Если все так будут "ой, мне списаться", "мне домой", "я устал" - ничего не будет. Нас просто не будет", - предупредила женщина.

В то же время старший боевой медик 412 полка Nemesis Елена Рыж поделилась, почему есть страх мобилизации. Она считает, что людям нужно искать что-то общее друг в друге, а не разногласия. Кроме того, у девушки нередко спрашивают, что должно произойти, чтобы люди уже проснулись.

"Кто-то нуждается в том, чтобы его погладили по ручке и рассказали какие-то моменты, а кто-то нуждается в том, чтобы дали ему подзатыльник и сказали открыть глаза. Бывает по-разному", - отметила Рыж.

