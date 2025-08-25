Названы самые мощные автомобили в мире: кто на первом месте (инфографика)

Специалисты использовали данные, ранее представленные специалистами Motor1.

Visual Capitalist представила рейтинг 20 самых мощных машин 2025 года, охватывающий автомобили с бензиновыми, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Ознакомиться с ним можно на сайте аналитической организации.

Для инфографики использовали данные, ранее представленные специалистами Motor1. Примечательно то, что первые места занимают гибриды и электромобили.

На первой позиции оказалась модель Gemera шведского производителя Koenigsegg. Она имеет впечатляющую мощность в 2300 лошадиных сил. Это совершенно новый автомобиль, который начали производить в 2024 году. Новинка стоит 1,7 млн долларов.

Сразу за ней идет электрический гиперкар Rimac Nevera R с мощностью 2107 лошадиных сил, а замыкает тройку лидеров Aspark Owl, мощность которого составляет 1984 лошадиные силы. Обе модели стоят значительно дороже, чем лидер рейтинга.

Среди бензиновых автомобилей самым мощным стал Hennessey Venom F5 от американской компании Hennessey Performance Engineering. Он находится лишь на седьмой позиции.

