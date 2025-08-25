Еще больше функций для здоровья непосредственно в наушниках.

Марк Гурман из Bloomberg продолжает делиться инсайдами по грядущим новинкам Apple. По его данным, купертиновцы готовятся выпустить новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro уже в сентябре – вместе с серией смартфонов iPhone 17.

Ключевой особенностью AirPods 3-го поколения станет возможность мониторинга сердечного ритма непосредственно в наушниках, что является серьезной инновацией для аудиоустройств этой категории.

Функция мониторинга сердечного ритма уже реализована в выпущенных в начале года наушниках Powerbeats Pro 2, принадлежащих Apple. Компания заявляет, что когда оба наушника вставлены в уши и активирована функция измерения пульса, светодиодные оптические сенсоры мигают более чем 100 раз в секунду, измеряя частоту сердечных сокращений через кровоток.

Видео дня

Помимо мониторинга сердечного ритма, будущие AirPods Pro оснастят чипом H3, который должен обеспечить больше возможностей и улучшенную работу всех систем: от звука до энергопотребления.

Текущие AirPods Pro 2 были выпущены в сентябре 2022 года, а в сентябре 2023 года они были обновлены чехлом для зарядки USB-C и несколькими другими настройками.

По информации того же Гурмана, Apple передумала выпускать MacBook Pro с чипом M5 в 2025 году. Презентация обновленных ноутбуков теперь состоится в начала 2026-го.

Если ничего не изменится, презентация новых iPhone состоится 9 сентября. По слухам, все модели iPhone 17 получат новую 24-мегапиксельную селфи-камеру, а Plus-версию iPhone заменят новой супертонкой моделью.

Вас также могут заинтересовать новости: