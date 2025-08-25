По словам президента Польши, он хочет, чтобы поляки были на равных с украинцами.

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи украинским гражданам. Об этом сообщает INTERIA.PL.

"Я не меняю своего мнения и считаю, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше. То же касается здравоохранения", - отметил политик.

По его словам, Польша должна достичь в этом вопросе социальной справедливости, ведь поляки в своей стране должны быть на равных с украинцами.

"Для меня это принципиальный вопрос, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", - добавил Навроцкий.

Президент Польши подчеркнул, что предложил свой законопроект по этому вопросу.

"Я призываю правительство и все партии в парламенте в течение двух недель упорно работать над формой этого закона. В этом проекте закона я также предлагаю новые решения о предоставлении гражданства не только гостям из Украины, но и из других регионов", - сказал польский лидер.

Он считает, что гражданство Польши является не только большой честью, но и имеет влияние на будущее "нашего национального сообщества".

"Я считаю, что процесс предоставления гражданства должен быть продлен с трех до 10 лет, и такое предложение будет включено в этот законопроект", - анонсировал Навроцкий.

Следующим пунктом, который должен быть в законопроекте, который предложил президент Польши, должно быть увеличение наказания за незаконное пересечение границы.

"Это должно быть пять лет", - подчеркнул президент.

В свою очередь он сказал, что нужно "искоренить российскую пропаганду" и установить партнерские отношения между Польшей и Украиной.

"Поэтому я предлагаю включить в законопроект пункт "стоп бандеризму", - добавил Навроцкий.

Однако он все же хочет, чтобы в уголовном кодексе "бандеризм" соответствовал немецкому нацизму.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, Финляндия хочет отменить выплаты по программам для беженцев. Сильнее всего такое сокращение пособий ударит по украинцам. В частности министр финансов Финляндии Риикка Пурра представила свой проект бюджета на следующий год, который предлагает отменить интеграционную компенсацию, выплачиваемую муниципалитетам и районам социального обеспечения за принятых иммигрантов и просителей убежища.

В то же время Reuters сообщал, что в Германии сократят выплаты для части беженцев из Украины. Согласно новому законопроекту, беженцы из Украины, которые приехали в страну после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища, которая является меньшей.

