Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал молодых граждан не полагаться исключительно на государственную пенсию, а начать инвестировать небольшие суммы на фондовом рынке. Об этом говорится в статье Financial Times.

Его обращение на YouTube вызвало резкую критику профсоюзов: влиятельная IG Metall назвала позицию канцлера "оторванной от реальности и опасной". Профсоюзы настаивают, что правительство должно укреплять солидарную пенсионную систему, а не перекладывать ответственность на частные инвестиции.

Государственная пенсионная система, основанная еще канцлером Отто фон Бисмарком в 1889 году, сейчас находится под беспрецедентным давлением. К 2036 году 19,5 млн бэби-бумеров выйдут на пенсию, тогда как рынок труда пополнит лишь 12,5 млн молодых работников. Это означает сокращение рабочей силы на 9%. По прогнозам, уже в 2040 году 100 работающих будут содержать 41 пенсионера (против 30 сегодня).

Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет, правительство Мерца продвигает идею частных пенсионных сбережений. Со следующего года семьи смогут получать новую субсидию - 10 евро в месяц для инвестирования в фонды от имени детей в возрасте 6-18 лет. Деньги будут "заморожены" до выхода на пенсию. Совет экономических экспертов оценивает ежегодные расходы на программу в 1,5 млрд евро.

Германия уже тратит почти четверть федерального бюджета (117,9 млрд евро в 2024 году) на поддержку пенсионной системы, и эта цифра, по оценкам аудиторов, будет расти. Экономические эксперты предупреждают: без реформ придется либо снижать уровень пенсий, либо резко повышать взносы.

Однако немцы традиционно осторожно относятся к фондовому рынку: только 17% взрослых инвестируют в акции или фонды, тогда как в США - 62%. По данным Бундесбанка, 37% частных сбережений хранятся в наличных и низкодоходных депозитах. Опросы показывают, что половина населения предпочитает низкий риск, тогда как высокую доходность ставят на первое место лишь 14%.

Сторонники новой программы отмечают, что даже небольшие инвестиции могут принести ощутимый эффект в долгосрочной перспективе. По оценкам, 10 евро ежемесячно при среднегодовой доходности в 7% могут превратиться в более 65 тысяч евро через 50 лет. Однако главный исполнительный директор компании по вопросам консультирования по вопросам богатства Envestor Али Масарва предупреждает, что годовая инфляция в 2% может снизить реальную стоимость на две трети, и без дополнительных взносов эффект останется скорее символическим.

Предыдущие попытки реформ в Германии оказались неудачными - слишком дорогими и малоэффективными. Именно поэтому нынешнюю инициативу называют едва ли не последним шансом для государства найти баланс между солидарной и частной моделями обеспечения.

"Мы не можем позволить себе еще одну ошибку", - предупреждает соавтор новой программы, экономистка Ульрике Мальмендье.

В 2025 году Дания стала первой страной Европы, гдевозраст выхода на пенсию достиг отметки в 70 лет. Соответствующее решение утвердил парламент страны.

Ранее УНИАН писал, что Канада рассматривает возможность помощи в создании пенсионной системы, подобной своей, для Украины. Министр финансов Канады министр финансов Франсуа-Филипп Шампань рассказывал, что вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко встретился с представителями ряда пенсионных фондов и важных инвесторов для обсуждений.

