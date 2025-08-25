Осадки ожидаются по всему северу Украины, а также на северо-западе и северо-востоке.

Во вторник, 26 августа, в Украине продолжится прохладная погода с ветром и дождями. Столбики термометров в большинстве областей покажут +16°...+20°, на юго-востоке и местами в центре воздух прогреется до +20°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +12°, днем +17°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +19°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +17°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 26 августа ночью будет +11°, днем +19°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +8°, днем +23°, практически безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +10°...+19°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +11°, днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +13°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+20°, дождь.

В Одессе 26 августа - ясно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +24°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +17°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +20°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +12°...+25°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +9°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +23°.

26 августа - какой праздник, приметы погоды

26 августа - Максимов день. В этот день прибирались в сараях и погребах - все должно быть готово к хранению нового урожая. Если лето дождливое, то зима будет снежная.

Вас также могут заинтересовать новости: