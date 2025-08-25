После успеха драматического сериала "Переходный возраст", который стал одним из телевизионных хитов года, известный документалист Луис Тероу объявил о разработке нового проекта на похожую тему.
По данным The Sun, через свою продакшн-компанию Mindhouse Тероу работает над документальным фильмом, который будет исследовать влияние онлайн-мизогинии на парней. Съемки еще не названного шоу уже начались, и оно, вероятно, выйдет на Netflix в следующем году.
В программе будут рассмотрены фигуры таких известных мизогинов, как Эндрю Тейт - американско-британский влиятельный блогер и бывший профессиональный кикбоксер.
Также будет рассматриваться интервью с британским видеоблогером HSTikkyTokky (настоящее имя Гаррисон Салливан), который неоднократно использовал соцсети для распространения оскорбительных высказываний в отношении женщин.
Сериал Переходный возраст
Драматический сериал Netflix рассказывает историю подростка Джейми Миллера, который попал за решетку по подозрению в убийстве школьницы. Главные роли исполнили Оуэн Купер и Стивен Грэм.
Сериал исследует сложные социальные темы, в частности насилие среди молодежи, психологические травмы и влияние общества на формирование подростков.
"Переходный возраст" получил положительные отзывы критиков за драматизм, реалистичность и сильную актерскую игру, а Оуэн Купер стал самым молодым номинантом на премию Эмми в категории "Выдающийся актер второго плана в мини-сериале/фильме".