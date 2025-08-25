Он должен привлечь внимание к проблеме ненависти в сети среди молодежи.

После успеха драматического сериала "Переходный возраст", который стал одним из телевизионных хитов года, известный документалист Луис Тероу объявил о разработке нового проекта на похожую тему.

По данным The Sun, через свою продакшн-компанию Mindhouse Тероу работает над документальным фильмом, который будет исследовать влияние онлайн-мизогинии на парней. Съемки еще не названного шоу уже начались, и оно, вероятно, выйдет на Netflix в следующем году.

В программе будут рассмотрены фигуры таких известных мизогинов, как Эндрю Тейт - американско-британский влиятельный блогер и бывший профессиональный кикбоксер.

Видео дня

Также будет рассматриваться интервью с британским видеоблогером HSTikkyTokky (настоящее имя Гаррисон Салливан), который неоднократно использовал соцсети для распространения оскорбительных высказываний в отношении женщин.

Сериал Переходный возраст

Драматический сериал Netflix рассказывает историю подростка Джейми Миллера, который попал за решетку по подозрению в убийстве школьницы. Главные роли исполнили Оуэн Купер и Стивен Грэм.

Сериал исследует сложные социальные темы, в частности насилие среди молодежи, психологические травмы и влияние общества на формирование подростков.

"Переходный возраст" получил положительные отзывы критиков за драматизм, реалистичность и сильную актерскую игру, а Оуэн Купер стал самым молодым номинантом на премию Эмми в категории "Выдающийся актер второго плана в мини-сериале/фильме".

Вас также могут заинтересовать новости: