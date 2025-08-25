Некоторые из этих внедорожники были обречены на провал / Коллаж УНИАН, фото - wikimedia.org, Isuzu

Внедорожники остаются довольно популярным классом автомобилей. Они способны ездить по бездорожью, что расширяет возможности водителя.

В Autocar назвали внедорожники, о которых мало кто слышал. Среди них есть модели от известных автопроизводителей.

Малоизвестные внедорожники

Alfa Romeo Matta

Alfa Romeo Matta выпускался в 1950-х годах / фото - wikimedia.org

Компания Alfa Romeo известна своими легковыми автомобилями со спортивным характером. Тем не менее за свою многолетнюю историю итальянский автопроизводитель выпустил немало необычных моделей.

Например, в начале 1950-х годов для нужд армии Италии Alfa Romeo производили аналог американского Willys MB - внедорожник Matta. Эта модель была очень похожа на американский внедорожник, но внешне выделялась фирменной решеткой радиатора итальянского бренда.

UMM Alter

UMM Alter имел необычный дизайн / фото - wikimedia.org

Внедорожник UMM Alter прошел сложный путь к производству. С 1977 года модель UMM Cournil выпускала французская компания SIMI.

С 1984 по 2004 год União Metalomecânica выпускала внедорожник Alter, который являлся улучшенной модификацией Cournil. UMM Alter выделялся своей надежностью и простой конструкцией. Более того, несколько автомобилей даже участвовали в знаменитом ралли "Париж-Дакар".

Isuzu VehiCROSS

Isuzu VehiCROSS имел довольно обтекаемый кузов / фото - wikimedia.org

Компактный рамный внедорожник Isuzu VehiCROSS, который выпускался с 1997 по 2001 год, выделялся своим необычным дизайном. Этот автомобиль не был похож ни на одного из своих конкурентов.

Внимание привлекали большие каплевидные передние фары и пластиковый кузовной обвес. Также сзади был выступ для запасного колеса, доступ к которому осуществлялся изнутри.

Dodge Ramcharger

Dodge Ramcharger собирался в Мексике / фото - скриншот

В наше время бренд Ram выпускает исключительно пикапы. Тем не менее предшественником этого бренда были сразу несколько моделей, которые выпускала компания Dodge, среди которых внедорожник Ramcharger.

С 1998 по 2001 выпускалось третье поколение Dodge Ramcharger, которое было основано на пикапе Dodge Ram. Одной из особенностей этого поколения было наличие небольшого складного сиденья третьего ряда в багажном отделении, которое было обращено вбок, что делало его менее практичным для дальних поездок.

Isuzu Axiom

Isuzu Axiom был одной из самых роскошных моделей бренда / фото - wikimedia.org

Среднеразмерный рамный внедорожник Isuzu Axiom является еще одним необычным внедорожником японского автопроизводителя. Он выпускался с 2001 по 2004 год и являлся одной из самых роскошных моделей бренда.

Ожидания японского производителя не совпали с реальным спросом. За все время было произведено около 25 000 внедорожников Isuzu Axiom.

Santana PS10 Anibal

Santana PS10 Anibal во многом похож на Land Rover Defender / фото - wikimedia.org

На протяжении десятилетий испанская компания Santana Motor производила модели Land Rover Series по лицензии. В 1983 году сотрудничество с британским автопроизводителем прекратилось, после чего испанской компании пришлось искать решение.

В 2002 году был представлен внедорожник Santana PS10 Anibal, а уже в 2003 году его запустили в производство. Эта модель во многом была похожа на знаменитый Land Rover Defender, но имела измененную переднюю часть и оснащалась турбодизельным двигателем Iveco.

Гражданские и военные версии Santana PS10 Anibal продавались по всей Европе, пока Santana не объявила о банкротстве в 2011 году. Компания планировала возобновить производство в 2010-х годах, но так и не сделала этого.

Mitsubishi Endeavor

Mitsubishi Endeavor был разработан для рынка Северной Америки / фото - wikimedia.org

Японский автопроизводитель Mitsubishi известен своими внедорожниками, включая знаменитый Pajero. Тем не менее с 2003 по 2011 год бренд выпускал еще одну внедорожную модель, которая осталась малоизвестной за пределами Северной Америки - Endeavor.

Mitsubishi Endeavor производился на заводе Mitsubishi в Нормале, штат Иллинойс. Покупатели отмечали высокое качество сборки модели и неплохую надежность, но этот внедорожник так и не стал хитом.

На какой японский внедорожник стоит обратить внимание

Ранее в издании Top Speed порекомендовали очень надежный японский внедорожник. По словам экспертов, эта модель очень редко выходит из строя.

В издании посоветовали обратить внимание на Lexus GX 460. Эксперты отметили, что этот внедорожник предлагает высокий уровень комфорта и богатое оснащение.

