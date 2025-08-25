Эти внедорожники известны далеко не всем автолюбителям.

Внедорожники остаются довольно популярным классом автомобилей. Они способны ездить по бездорожью, что расширяет возможности водителя.

В Autocar назвали внедорожники, о которых мало кто слышал. Среди них есть модели от известных автопроизводителей.

Малоизвестные внедорожники

Alfa Romeo Matta

Компания Alfa Romeo известна своими легковыми автомобилями со спортивным характером. Тем не менее за свою многолетнюю историю итальянский автопроизводитель выпустил немало необычных моделей.

Например, в начале 1950-х годов для нужд армии Италии Alfa Romeo производили аналог американского Willys MB - внедорожник Matta. Эта модель была очень похожа на американский внедорожник, но внешне выделялась фирменной решеткой радиатора итальянского бренда.

UMM Alter

Внедорожник UMM Alter прошел сложный путь к производству. С 1977 года модель UMM Cournil выпускала французская компания SIMI.

С 1984 по 2004 год União Metalomecânica выпускала внедорожник Alter, который являлся улучшенной модификацией Cournil. UMM Alter выделялся своей надежностью и простой конструкцией. Более того, несколько автомобилей даже участвовали в знаменитом ралли "Париж-Дакар".

Isuzu VehiCROSS

Компактный рамный внедорожник Isuzu VehiCROSS, который выпускался с 1997 по 2001 год, выделялся своим необычным дизайном. Этот автомобиль не был похож ни на одного из своих конкурентов.

Внимание привлекали большие каплевидные передние фары и пластиковый кузовной обвес. Также сзади был выступ для запасного колеса, доступ к которому осуществлялся изнутри.

Dodge Ramcharger

В наше время бренд Ram выпускает исключительно пикапы. Тем не менее предшественником этого бренда были сразу несколько моделей, которые выпускала компания Dodge, среди которых внедорожник Ramcharger.

С 1998 по 2001 выпускалось третье поколение Dodge Ramcharger, которое было основано на пикапе Dodge Ram. Одной из особенностей этого поколения было наличие небольшого складного сиденья третьего ряда в багажном отделении, которое было обращено вбок, что делало его менее практичным для дальних поездок.

Isuzu Axiom

Среднеразмерный рамный внедорожник Isuzu Axiom является еще одним необычным внедорожником японского автопроизводителя. Он выпускался с 2001 по 2004 год и являлся одной из самых роскошных моделей бренда.

Ожидания японского производителя не совпали с реальным спросом. За все время было произведено около 25 000 внедорожников Isuzu Axiom.

Santana PS10 Anibal

На протяжении десятилетий испанская компания Santana Motor производила модели Land Rover Series по лицензии. В 1983 году сотрудничество с британским автопроизводителем прекратилось, после чего испанской компании пришлось искать решение.

В 2002 году был представлен внедорожник Santana PS10 Anibal, а уже в 2003 году его запустили в производство. Эта модель во многом была похожа на знаменитый Land Rover Defender, но имела измененную переднюю часть и оснащалась турбодизельным двигателем Iveco.

Гражданские и военные версии Santana PS10 Anibal продавались по всей Европе, пока Santana не объявила о банкротстве в 2011 году. Компания планировала возобновить производство в 2010-х годах, но так и не сделала этого.

Mitsubishi Endeavor

Японский автопроизводитель Mitsubishi известен своими внедорожниками, включая знаменитый Pajero. Тем не менее с 2003 по 2011 год бренд выпускал еще одну внедорожную модель, которая осталась малоизвестной за пределами Северной Америки - Endeavor.

Mitsubishi Endeavor производился на заводе Mitsubishi в Нормале, штат Иллинойс. Покупатели отмечали высокое качество сборки модели и неплохую надежность, но этот внедорожник так и не стал хитом.

