Она назвала его фальшивым отвлечением от потери связи с детьми.

Американская певица Бритни Спирс опубликовала эмоциональное сообщение, в котором вспомнила самые тяжелые годы своей жизни, связанные с разлукой с детьми.

Она написала в Instagram, что три года была отрезана от звонков и сообщений своим сыновьям, и пережила этот период благодаря отрицанию и слезам. Она также затронула тему своего брака с фитнес-тренером Сэмом Асгари, отметив, что он казался ей "фальшивым отвлечением", которое должно было помочь справиться с потерей.

Сейчас Бритни чувствует, что начинает исцеляться, а также возвращать контроль над собственным телом и жизнью:

Видео дня

"Я снова голодна, как ребенок. Когда я ем, кажется, будто делаю это впервые в жизни... Хотя я любила свой дом, там было слишком много боли и травмы".

Сэм Асгари познакомился с Бритни в 2016 году на съемках ее видео Slumber Party. Пара обручилась в сентябре 2021 года, а поженились 9 июня 2022 года, через месяц после завершения опекунства над Спирс.

После 14 месяцев брака, в августе 2023 года Асгари подал на развод с формулировкой "непримиримые разногласия". 2 декабря 2024 года развод был окончательно оформлен. Он описал брак как "благословение" и заявил, что они решили двигаться дальше.

Жизнь Бритни Спирс

Американская певица, которую называли "принцессой поп-музыки", в конце 1990-х - начале 2000-х получила мировую известность с хитами "Baby One More Time" и "Oops!... I Did It Again", став одной из самых успешных исполнительниц своего поколения.

Однако ее карьера и личная жизнь сопровождались многочисленными скандалами. В 2007 году Бритни пережила публичный нервный срыв, что привело к потере опеки над двумя сыновьями, а также к многолетней судебной опеке со стороны отца Джейми Спирса. Только в 2021 году певица смогла освободиться от этого контроля.

Несмотря на освобождение, ее поведение до сих пор вызывает беспокойство фанатов: Бритни часто публикует в соцсетях странные, хаотичные или чрезмерно откровенные сообщения и видео. Это порождает многочисленные слухи о ее психическом состоянии, хотя сама певица утверждает, что наконец живет свободно и на собственных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: