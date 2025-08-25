Эксперт связывает это с выздоровлением принцессы.

В сети активно обсуждают новый имидж Кейт Миддлтон - принцесса Уэльская сменила цвет волос, став блондинкой.

Ее сфотографировали 24 августа, когда она вместе с принцем Уильямом и их тремя детьми ехала на церковную службу в Балморале, Шотландия. Под солнечными лучами блондинистые волосы Миддлтон, которые она продемонстрировала еще в апреле, выглядели еще светлее.

Британский психолог Каролин Мейр в комментарии Fox News отметила, что новый блонд Кейт может отражать желание выглядеть "светлее и энергичнее" после болезни:

"Волосы - это наша гордость и символ здоровья и женственности. Кейт, возможно, хочет начать все с чистого листа, приняв более легкий взгляд на жизнь".

По мнению эксперта, если принцесса потеряла волосы во время лечения, она могла выбрать блонд, чтобы привлечь внимание к новому образу, восстановить контроль над собой и символически оставить болезнь в прошлом.

Стильные выборы Кейт всегда задают тренды в Великобритании и мире. В 2024 году она появилась в теплых оттенках медового блонда, а в апреле этого года, во время 14-й годовщины свадьбы с Уильямом, продемонстрировала еще более светлый оттенок.

Болезнь Кейт Миддлтон

Напомним, в марте 2024 года принцесса сообщила, что после плановой операции у нее был обнаружен рак, она начала курс химиотерапии.

Уже в январе следующего года Кейт подтвердила, что находится в ремиссии, и поблагодарила медицинский персонал за поддержку во время лечения.

После завершения лечения она активно поддерживает инициативы, направленные на помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Она посетила больницу Колчестера, где поделилась своим опытом борьбы с раком и подчеркнула важность поддержки во время восстановления после лечения.

