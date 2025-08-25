Норвежский премьер-министр сообщил, что поддержка его страны будет продолжаться как в текущем, так и в следующем году.

Норвегия продолжит помочь Украине, в 2025-2026 годах будет выделено 8,45 миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере во время совместной с президентом Владимиром Зеленский пресс-конференции сегодня в Киеве.

"Сегодня, господин президент, я объявил, что высокая поддержка Норвегии для Украины будет продолжаться в 2025-2026 годах. И это предусматривает 8,45 миллиардов долларов США. Эта сумма будет предложена к выделению парламентом, который будет выделять средства в рамках программы Нансен. Надеюсь, мы сможем удержать этот уровень поддержки", - сказал он.

Также премьер отметил, что наиболее эффективная гарантия безопасности для Украины - это усиление обороноспособности ее во всех измерениях.

"Мы поспособствуем поставке двух систем Patriot, которые мы софинансируем... Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь вам защищаться", - подчеркнул Гар Стере.

Кроме того, он добавил, что Норвегия софинансирует поставки и накопление газа для Украины.

"Мы делаем это с европейскими партнерами. И мы учтем ваши месседжи", - заверил премьер Норвегии.

Как сообщал УНИАН, Норвегия совместно с Германией профинансируют закупку двух систем ПВО Patriot для Украины. Об этом в День независимости Украины, 24 августа, сообщило Министерство обороны Норвегии.

Отмечалось, что Норвегия выделит около 7 миллиардов норвежских крон (примерно 700 миллионов долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины. Совместно с Германией страна поставит две системы Patriot и ракеты, а также другие виды противовоздушной обороны.

В сообщении подчеркнули, что эти системы помогут защитить мирное население Украины.

