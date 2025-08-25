Для устройства заявляется аккумулятор емкостью 15 000 мАч.

Китайская Realme готовится установить рекорд по емкости аккумулятора в смартфоне. Производитель опубликовал тизер, на котором показан девайс с батареей на 15 000 мАч.

Это тот самый смартфон, который анонсировали на прошлой неделе. Тогда в компании намекали, что емкость аккумулятора превысит отметку 10 000 мАч, а теперь раскрыли точное значение.

Для устройства заявляется 50 часов непрерывно просмотра онлайн-видео от одной зарядки и пять дней при обычном использовании. При этом, судя по тизерам, аппарат сохранил относительно тонкий корпус и не выглядит громоздким, как множество китайских телефонов с большой батареей.

О технических характеристиках новинки пока ничего не сообщается. Известно лишь, что смартфон будет иметь плоский дисплей с центральным отверстием для фронталки, двойные задние камеры и поддержку быстрой проводной зарядки SUPERVOOC мощностью 80 Вт.

Больше подробностей обещано рассказать 27 августа. Все еще непонятно, является ли устройство просто доказательством концепции или оно будет доступно для покупки.

Пока что по емкости аккумулятора в смартфоне лидирует Honor. В июле компания представила модель X70, которая получила батарейку аж на 8300 мАч. Причем стоит устройство дешевле 200 долларов.

По слухам, будущий ультрафлагман Samsung Galaxy S26 Ultra разочарует своим аккумулятором. Компания собирается сохранить уже традиционный АКБ на 5000 мАч, который впервые появился в S20 Ultra в 2020 году.

