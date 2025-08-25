По ее словам, речь идет о готовности ждать здоровую, настоящую любовь.

За последние годы исследования подтверждают рост количества одиноких женщин. Однако, несмотря на то, что это становится нормой, вокруг одиночества до сих пор существует чувство стыда, особенно для женщин после 30 лет.

Многие клиентки психотерапевта Лии Агирре из Сан-Диего подтверждают этот опыт: часто одиночество воспринимают как неудачу или признак несовершенства. В колонке для Psychology Today она отмечает, что быть одной - это не слабость, а наоборот, проявление силы.

По словам специалистки, речь идет о сознательном выборе: выбирать, кого впускать в свою жизнь, беречь свое время и энергию и стремиться только к здоровым и значимым отношениям. Она назвала пять причин, почему одиночество - это сила:

Видео дня

Лучше одиночество, чем посредственные отношения. Быть с кем-то, кто не созвучен вашим ценностям или не понимает эмоционально, может быть так же одиноко, как и оставаться одной. Лучше ждать здоровой, значимой любви, чем соглашаться на меньшую. Лучше одиночество, чем насилие или плохое отношение. Опасно оставаться в отношениях, которые вредят самоуважению или приносят постоянный стресс. Лучше инвестировать в дружбу и поддержку близких, чем в токсичные отношения. Сохранение внутреннего спокойствия. Ваше время и энергия ценны - вы имеете право выбирать, кому их отдавать. Когда замечаете "красные флажки" в потенциальном партнере, нормально уйти и не тратить себя зря. Построение полной жизни уже сейчас. Одиночество дает возможность инвестировать в себя, свои увлечения, здоровье и дружбу. Жизнь без партнера позволяет сосредоточиться на собственных потребностях и радостях, что укрепляет самоуважение и помогает избежать кодепенденции в будущих отношениях. Соблюдение стандартов и "улучшение себя". Знакомства требуют времени и намерения. Быть избирательной - это не "слишком придирчиво", а сознательный выбор, отражающий собственную ценность и стремление к глубокой связи с партнером, который делит ваши ценности и принимает вас целиком.

Напомним, ранее 33-летняя женщина, которая никогда не состояла в отношениях, попросила у пользователей Reddit совета. УНИАН собрал лучшие ответы.

Вас также могут заинтересовать новости: