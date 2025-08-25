Уголки корпуса станут более закругленными, тем самым устранив главный минус предшественников.

Ice Universe, известный инсайдер, который специализируется на Samsung, рассказал, что будущий флагман Galaxy S26 Ultra получит обновленный дизайн корпуса. Ожидается, что из-за этих изменений смартфон станет больше похож на актуальные модели iPhone.

Инсайдер пишет, что у нового устройства все четыре угла будут более скругленными. Таким образом, смартфон станет удобнее лежать в руке, устранив главный минус прошлых моделей – острые углы корпуса, которые впиваются в руку.

На этом изменения не закончатся. Ice Universe говорит, что Samsung внедрит в экран Galaxy S26 Ultra новую технологию Flex Magic Pixel, которая обеспечит пользователям повышенную приватность за счет интеллектуального управления пикселями. Например, при открытии банковского приложения или вводе пароля, система автоматически ограничит боковую видимость, чтобы посторонние не могли подсматривать через плечо.

Кроме того, новая "Ультра" станет тоньше и легче предшественника. Начинку тоже обновят на более актуальную. Еще аппарат сможет предложить гораздо более широкую диафрагму f/1.4 для основной камеры, что обеспечит лучшую съемку при плохом освещении.

Презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2026 года. По слухам, Samsung намерена полностью изменить флагманскую серию, отказавшись от базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus. Их место займут Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Edge.

Ранее в этом месяца Samsung выпустила Galaxy A17. Это преемник модели Galaxy A16, которая стала самым продаваемым Android-телефоном в первом квартале 2025 года. Обозреватели уже протестировали новинку и остались разочарованными.

А в конце сентября на телефоны Samsung начнет приходить обновление One UI 8 на базе Android 16. В первую очередь обновление получат флагманские серии Galaxy S и Z, за ним последует среднебюджетная Galaxy A-серия.

