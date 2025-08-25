Эксперт отмечает, что ракета имеет низкую точность.

Ракета "Орешник" позиционируется Россией как принципиально новая разработка, однако имеет существенные недостатки и важные нюансы в производстве. Об этом рассказал военный аналитик Виктор Кевлюк в комментарии "Главкому".

Он отметил, что анонсированная дальность поражения "Орешника" составляет до 5,5 тыс. км, а скорость полета 10-11 махов - более 12 тыс. км/ч. Формально это позволяет называть ее гиперзвуковой. Из-за высокой скорости и траектории ракета является сложной для перехвата даже современными системами ПВО. По словам эксперта, в Украине таких средств нет, а из мировых систем только американские THAAD, SM-3 и израильский Arrow-3 способны теоретически перехватывать цель на начальном участке траектории.

Также еще одной особенностью "Орешника" является раздельная боевая часть - ракета способна нести 6-8 боевых блоков, каждый из которых может содержать до 6 суббоеприпасов.

Таким образом, общее количество целей, которые могут быть атакованы одновременно, достигает 36-48 единиц. Предусмотрена возможность как ядерного оснащения (мощность до 900 килотонн), так и использования в обычном варианте, где вес боевой части может составлять около 1,5 тонны, отмечает эксперт.

При этом он указывает на существенный недостаток "Орешника" - низкую точность.

"Международные оценки показывают, что погрешность может достигать до 300 метров. Для ядерного заряда это не критично, но для обычного - удар не будет высокоточным", - отмечает Кевлюк.

Эксперт также указал на важный нюанс в производстве ракеты

Так, история создания "Орешника", по словам Кевлюка, указывает на отсутствие у РФ принципиально новых технологий. "То есть россияне фактически собирали новое оружие из оставшихся компонентов", - объясняет он.

Кевлюк отмечает, что ракета, вероятно, базируется на старой межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж", из которой "убрали" одну из ступеней. Некоторые детали, обнаруженные после удара по Днепру, принадлежали ракетному комплексу "Булава".

Соответственно, он выразил убеждение, что массового производства "Орешника" ожидать не стоит.

"У россиян серьезные проблемы с производством ракет, они до сих пор не восстановили довоенные запасы. Причины - нехватка компонентов и дефицит квалифицированных кадров. Поэтому вряд ли россияне начнут собирать по несколько ракет ежедневно".

"Орешник" - неофициальное название российской ракеты, которой РФ атаковала Днепр в ноябре 2024 года. На самом деле это код программы, а саму ракету называют "Кедр". Она имеет дальность до 3000 км, высокую скорость и несколько боевых блоков.

Также сообщалось, что Россия на Беларусь на совместных учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и межконтинентальной российской ракеты "Орешник".

