Среди умерших - житель Ривненской области и хореограф из Кропивницкого.

В Ривненской и Черкасской областях умерли двое военнообязанных, которые были недавно задержаны работниками ТЦК. Один из них - житель Ривненской области Виталий Сахарук, другой - хореограф из Кропивницкого Евгений Кушнир.

О гибели Виталия в соцсети сообщила его мать Нина Сахарук. По информации женщины, 21 августа ее сына мобилизовали сотрудники Сарненского районного ТЦК и СП. Затем его незаконно удерживали в течение трех дней. Вечером 23 августа она узнала, что Виталий умер, а его тело отправили в морг.

В Ривненском ТЦК и СП отреагировали на это сообщение 25 августа. Там отметили, что Сахарук был задержан 21 августа после проверки военно-учетных документов. Выяснилось, что мужчина не пользуется правом на отсрочку и является нарушителем воинского учета, поскольку не явился по повестке 27 января 2025 года.

"Он согласился проехать в ТЦК для составления материалов об админправонарушении", - пояснили в ТЦК. После этого его направили на прохождение военно-врачебной комиссии.

По данным ТЦК, во время пребывания в пункте сбора для отправки в учебный центр мужчине стало плохо. Ему вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть.

"Первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что смерть военнообязанного наступила из-за сердечной недостаточности. Признаки насильственной смерти отсутствуют", - заявили в ведомстве.

Относительно гибели Евгения Кушнира, то в Черкасском областном ТЦК сообщили, что 22 августа его вместе с другими военнообязанными направили со сборного пункта в один из учебных центров ВСУ.

"Во время движения автомобиля по городу Смела, Кушнир, перескочив через ряд сидений автомобиля, самовольно открыл боковую дверь и на ходу выскочил на проезжую часть дороги, в результате чего получил множественные травмы. Военнослужащие ТЦК и СП немедленно остановили транспортное средство, оказали гражданину первичную медицинскую помощь и вызвали "скорую", - говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали, однако 24 августа от полученных травм он скончался. По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и устанавливают обстоятельства происшествия.

Знакомая Кушнира Елена Дяченко обнародовала в соцсети информацию о том, что работники ТЦК якобы сняли его с автобуса, следовавшего в Киев из Кропивницкого, и сразу направили на ВВК. Она утверждала, что мужчина имел отсрочку от призыва.

Позже в Черкасском ТЦК уточнили, что 21 августа, в день задержания, Кушнир не имел с собой военно-учетных документов. Во время проверки было установлено, что он имел отсрочку от призыва на военную службу с 27 июня 2025 года (соискатель уровня образования, что является высшим за ранее полученный уровень образования), однако 11 июля Кропивницким ОМТЦК и СП отсрочка аннулирована (поскольку получает повторный уровень образования).

"Поэтому оснований на отсрочку Евгений Кушнир не имел", - отметили в ТЦК.

Известно, что Евгению исполнился 41 год. Он был руководителем Кировоградской областной федерации брейк-данса. Также руководил творческой мастерской "Let's Move City".

Другие случаи смерти мобилизованных в ТЦК

В феврале Черновцах во время прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина, который был в розыске за уклонение от мобилизации.

По информации полиции, во время прохождения ВВК у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Правоохранители начали расследовать дело по ст. 115 с пометкой "естественная смерть" УКУ.

В июне во Львовской области произошел еще один смертельный случай с мобилизованным. По данным полиции, 31-летний житель Волыни получил телесные повреждения, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля во время перевозки на полигон.

