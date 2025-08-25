"Фламинго" способна поражать цели на расстоянии 3000 километров.

Новая украинская дальнобойная ракета "Фламинго", способная поражать цели на расстоянии до 3000 километров, обещает оказать значительное влияние на ход боевых действий и открыть новые возможности для поражения стратегических объектов в глубоком тылу врага.

Как рассказал "Радио Свобода" авиационный эксперт Валерий Романенко, в зону поражения ракеты попадает подавляющее большинство предприятий российского ВПК.

"Основные предприятия российского ВПК расположены в Московской области, Поволжье и на Урале. Все эти районы под ударом. Например, на Урале есть город Воткинск, где россияне производят "Орешник" и все ракеты. До него - всего 1400 километров. По моим подсчетам, примерно 90% предприятий российского ВПК будут под обстрелом", - говорит Романенко.

В то же время о том, когда эти крылатые ракеты станут на вооружение ВСУ и будут применяться военными в реальных боевых действиях, пока неизвестно.

Ракета Фламинго - что о ней известно

Как рассказывали в компании Fire Point Defense, "Фламинго" - это дальнобойная крылатая ракета, которая может нести боеголовку весом 1150 кг и пролететь до России до 3000 километров. При этом ракету разработали достаточно быстро. От идеи до первых успешных испытаний на поле боя прошло менее девяти месяцев.

В то же время в Defense Express рассказали, какие недостатки может иметь украинская ракета "Фламинго". Эксперты отметили, что чем больше объект, тем он заметнее. Также у ракеты "Фламинго" из-за упрощения конструкции нет технологий уменьшения радиолокационной заметности.

