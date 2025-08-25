Коты от природы очень любознательны и могут думать о многих вещах.

Коты являются очень загадочными и таинственными животными. В один момент они мурлычут и прижимаются к вам, а в другой начинают обхватывать вашу руку своими лапами и царапать, если им что-то не понравилось. Поэтому многих владельцев этих домашних любимцев интересует вопрос, о чем на самом деле думают коты. На этот вопрос ответила квалифицированный ветеринар Ребекка Макмиллан для PetsRadar.

Еда и вода

Логично, что коты думают об этих вещах, но Макмиллан отметила, что еда и вода занимают высокое место в перечне мыслей вашего домашнего животного, ведь от этого зависит его выживание.

"Они генетически запрограммированы серьезно относиться к этому. Если ваша кошка скучает и не имеет других форм умственного стимулирования, то еда будет еще больше доминировать в ее мыслях", - объяснила ветеринар.

Поэтому если вы заметили, что ваша кошка переедает, то приобретение специальной кормушки-головоломки станет отличным методом, чтобы занять ее, удовлетворяя аппетит животного.

Среда, которая их окружает

Коты от природы любознательны и всегда ищут способы взаимодействовать с окружающим миром.

"Новые звуки, посетители или запахи заставят вашу кошку задуматься и даже могут вызвать у нее беспокойство. Кошки - очень территориальные животные и проводят много времени, наблюдая за своим окружением, между дремотами и другими видами деятельности", - подчеркнула Ребекка.

Поэтому стоит, чтобы ваша кошка имела игрушки, полки, когтеточки и тайники, чтобы ей было где выражать свои природные инстинкты.

Социальные взаимодействия и игры

Коты являются более общительными, чем большинство людей считает. Много времени они думают о том, как взаимодействовать с вами и другими домашними животными, с которыми они живут.

"Надеемся, что это все положительные мысли, но некоторые коты страдают от стресса и тревоги, когда знакомство не прошло гладко. Коты быстро учатся искать вас, чтобы поиграть и потешиться, поэтому они могут думать об этом и обдумывать свой следующий шаг", - сказала эксперт.

Если говорить об играх, то коту нужно около часа каждый день.

Несмотря на то, что люди зацикливаются на прошлом, коты прекрасно живут настоящим и больше всего интересуются тем, что происходит здесь и сейчас. Однако, как говорит Макмиллан, они имеют достаточно хорошую память.

"Не забывайте, что коты также довольно много спят, поэтому короткие дремоты помогут разбить их день, давая отдых их занятым мозгам", - подытожила ветеран.

