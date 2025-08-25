Каждая ракета несет 450 килограммов боевой части.

Россия во время ракетных обстрелов Украины применяет крылатые ракеты "Калибр" нечасто - в среднем раз в месяц.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. Он уточнил, что в 2024 году из этого графика было лишь одно исключение, когда атаки происходили чаще.

По словам Плетенчука, эффективность работы украинской противовоздушной обороны против "Калибров" остается высокой. Так, во время последнего удара удалось сбить по меньшей мере 12 из 14 выпущенных ракет.

В то же время спикер подчеркнул, что это не означает снижение угрозы. Любое применение таких ракет создает дополнительную нагрузку на силы ПВО, а отдельные снаряды все же могут достигать своих целей. Также надо помнить, что каждая такая ракета несет 450 килограммов боевой части.

"Это серьезно", - подчеркнул Плетенчук.

Сейчас, по данным ВМС, в Черном море находятся три российских корабля-носителя "Калибров". Использование этих носителей для России значительно затруднено благодаря активным действиям украинских защитников.

Вражеские атаки на Украину

Как писал УНИАН, в ночь на 21 августа РФ атаковала Украину 614 средствами воздушного нападения. Среди них были 14 ракет морского базирования типа "Калибр", из которых 12 были сбиты, а две попали в американское предприятие, расположенное в Мукачево на Закарпатье. На заводе изготавливались бытовые приборы.

Ранения получили более 10 работников предприятия, несколько человек находились в тяжелом состоянии. Занялся большой пожар, который пришлось долго укрощать. Из-за того что горело много пластика в воздух могли попасть вредные вещества, поэтому населению советовали закрыть окна. Прокуроры начали расследование по факту совершения военного преступления (ч.1 ст. ст. 438 УК Украины).

