Когда Венера входит в знак Льва, энергия любви становится ярче, смелее и выразительнее.

С 25 августа по 19 сентября наступает период, когда многие смогут прикоснуться к своей подлинной сущности, раскрыть внутренний потенциал и по-новому взглянуть на личную жизнь. Те, кто в последнее время особенно ощутил на себе давление Сатурна или Плутона, теперь получат шанс восстановить силы, укрепить уверенность и написать собственную историю любви заново, пишет YourTango.

Венера во Льве работает как лекарство: она возвращает нам веру в себя, учит бороться за то, чего мы действительно хотим, и не позволять прошлым ошибкам диктовать условия будущего. Это время мужества, яркости и вдохновения.

Лев

Для Львов это особенный период: Венера в вашем знаке усиливает притяжение и открывает возможность для более глубокой близости с партнером. Возможно, вы осознаете, почему в отношениях появлялись испытания, и поймете, как превратить их в точки роста. Будьте честными, открытыми и уязвимыми - сейчас именно то время, когда откровенность укрепляет связь. Венера также пробуждает вашу творческую энергию: займитесь проектом, который позволит вам выразить себя и одновременно исцелиться. Если вы что-то скрывали от партнера, пришел момент раскрыться и показать свои чувства во всей полноте - это сделает любовь еще крепче.

Водолей

Водолеев с 25 августа ждет период редкой эмоциональной близости и особой уязвимости. Тема баланса между любовью и работой выйдет на первый план: если раньше фокус был только на делах, сейчас станет ясно, насколько важно уделять внимание любимым людям. В ближайшие недели в вашу жизнь придет больше тепла, заботы и взаимопонимания. Венера подскажет: настоящая любовь - это присутствие рядом. Плюс в этот период особенно важно уметь слышать и быть услышанным, ведь Меркурий тоже играет свою роль. Марс в воздушном знаке подарит шанс наполнить ваши отношения страстью и магией, превратив их в действительно вдохновляющую историю.

Овен

Овнов Венера наполнит оптимизмом и верой в любовь. Если ранее Сатурн лишал надежды или заставлял сомневаться в чувствах, то теперь энергия Льва вернет радость и уверенность. Венера в огненном знаке создает атмосферу драмы и вдохновения, в которой вы чувствуете себя по-настоящему сильными и готовыми к новым победам. Она не только активирует сферу отношений, но и положительно скажется на карьере и творчестве: свежие идеи или новое хобби могут вдохновить и подтолкнуть к развитию. Кроме того, Венера во Льве активирует и финансовую сферу, помогая более реалистично выстраивать цели и стратегии. Ваша энергия и амбиции в этот период возрастут, делая вас практически неудержимыми.

Весы

Для Весов транзит Венеры во Льве становится временем пробуждения и глубокой связи прежде всего с самим собой. Эта энергия помогает увидеть собственную красоту, силу и ценность, а также восстановить внутренний баланс. Да, Венера принесет улучшения и в личные отношения, но главное - она подарит вам возможность укрепить любовь к себе. Сатурн мог напоминать о том, что отдавать сердце другим, забывая о себе, небезопасно. Теперь вы вновь откроете те стороны своей личности, которые излучают свет и привлекают гармонию. Венера поможет принять уроки прошлого, простить себя и вдохновиться собственным потенциалом. Этот период откроет новые горизонты - как в любви, так и в личных достижениях.

