Бойцы 67 бригады получили грузовик от 'Украинской команды', - Палатный

Сейчас бойцы уничтожают врага под Покровском.

Волонтеры "Украинской команды" передали еще один грузовик бойцам 67 бригады на Покровское направление. Об этом сообщил в Facebook руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

"Передали очередной грузовик бойцам 2 отдельного стрелкового батальона имени Тараса Бобанича "Хаммера" 67 бригады ВСУ. Эти ребята, среди которых много добровольцев ДУК "Правый сектор", участвовали в Харьковском контрнаступлении, вели бои под Бахмутом и под Кременной, держали оборону на Лиманском направлении, а сейчас бьют врага под Покровском", - написал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что бойцам под Покровском сейчас очень нужна поддержка.

"Покровское направление сейчас – самый горячий участок фронта. Враг давит изо всех сил, пытаясь продвинуться вглубь нашей территории. Наши ребята стоят стеной и дают достойный отпор. Однако сейчас им как никогда нужна поддержка и помощь. Пусть наш грузовик поможет нашим героям более уверенно противостоять врагу и сохранит жизни", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже 3,5 тысячи дронов разных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.