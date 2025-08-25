Стороны также обсудили продолжение и варианты поддержки Украины.

Германия закрепит ежегодную финансовую поддержку Украине в размере 9 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших двух лет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

"Для меня очень важно закрепить поддержку Украине в 9 миллиардов евро ежегодно в течение следующих двух лет. Это очень важно, чтобы поддержать Украину", - сказал он.

Министр финансов Германии отметил, что он также обсудил продолжение и варианты поддержки Киева с украинским коллегой Сергеем Марченко.

"Европа остается на стороне Украины, мы друзья Украины. Не могут вестись переговоры за спиной Украины", - добавил Клингбайль.

Украина и Германия - последние новости

25 августа в Киев с необъявленным визитом прибыл министр финансов Германии Ларс Клингбайль. В соцсети публиковали его фото на Центральном железнодорожном вокзале.

В первом своем заявлении по прибытии он подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабевает, и российскому диктатору Владимиру Путину следует об этом помнить.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, в каких гарантиях безопасности будет нуждаться Украина после достижения мирного соглашения. По его мнению, необходимые гарантии должны "фактически приближаться к тому, что означает членство в НАТО".

