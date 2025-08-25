США продолжают поддерживать Украину: Мусиенко оценил продажу Украине ракет ERAM

Ракеты могут уничтожать воздушные цели и наземные объекты противника.

Принятие решения о продаже ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM) Украине надо воспринимать как сигнал того, что США, как стратегический партнер, продолжают поддерживать наше государство. Об этом сказал военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его словам, ракеты ERAM, которые должны поступить из США в Украину, являются фактически трансформерами, конструкторами.

"Их особенность в том, что такую ракету можно использовать для сбивания воздушных целей. А некоторые модификации этого типа позволят на финальном рубеже перехватывать даже некоторые типы баллистических ракет", - сказал Мусиенко.

При этом добавил, что ракеты ERAM можно использовать для уничтожения воздушных целей, как противокорабельную ракету и для ударов по наземным объектам противника. По его словам, эта ракета может поражать цели на расстоянии от 240 до примерно 450 км. Он сказал, что поражение целей на такой дальности усилило наши возможности.

Мусиенко считает, что такое решение является сигналом того, что США, как стратегический партнер, продолжают поддерживать Украину. Но если раньше поставки были за счет американских средств, то сейчас это происходит за счет европейских партнеров по НАТО.

Эксперт не исключил определенных запретов или необходимость получения разрешения Министерства обороны США на удары этими ракетами по территории России, но в настоящее время подтверждения этого нет.

Что известно о поставках ракет ERAM Украине

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет воздушного базирования Extended Range Attack Munition (ERAM).

Это решение было принято на прошлой неделе. Ракеты должны прибыть в Украину примерно через шесть недель.

В то же время несколько чиновников США заявили, что для использования ERAM с дальностью действия от 150 до 280 миль (240-450 км) Украине понадобится одобрение Пентагона.

