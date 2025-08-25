По словам Плетенчука, украинцам при планировании отпусков на юге нужно учитывать опасность.

На пляжи Одессы и Одесской области до сих пор выбрасывает мины, которые оказались в Днепре из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, который в начале июня 2023 года осуществили российские военные. Как пояснил в эфире Ранок.LIVE представитель ВМС ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук, взрывные устройства с речной водой попали в акваторию Черного моря, и вены несут с собой большую опасность.

По его словам, угрозы со стороны армии РФ нивелируются силами ВМФ, но никуда не исчезли. Надо понимать, отметил спикер, что морская акватория находится в таком состоянии, которое сейчас не позволяет оккупантам планировать высадку десанта, подход к нашему побережью и тому подобное. В то же время при планировании отпуска в Одесской области людям нужно учитывать имеющуюся опасность.

"Потому, что море - это не о постоянстве. Штормы перемещают взрывоопасные предметы, которые там оказались по разным причинам. Какие-то даже после взрыва на Каховской ГЭС (теракта, которой враг совершил летом 2023 года - УНИАН). Кстати, один из случаев, которые были в этом году, был связан с речной миной, которую вынесло из Днепра... Как видите, их до сих пор прибивает к побережью", - подчеркнул Плетенчук.

Плетенчук пояснил, что ВМС постоянно обследуют акваторию на наличие взрывоопасных предметов для обеспечения безопасности гражданского судоходства. Однако ресурсы для более глобального разминирования сейчас у военных отсутствуют. Это связано, в частности, с тем, что тральщики Украины сейчас находятся за рубежом и не могут быть отправлены в нашу страну из-за агрессии РФ.

Также большое значение имеет безопасность, которую необходимо обеспечить непосредственно для специалистов, которые будут заниматься разминированием. А это, подчеркнул спикер, в нынешних военных условиях невозможно. Проверка общественных пляжей на наличие мин - прерогатива местных властей и ГСЧС. Военные моряки потом, в случае обнаружения взрывных устройств в пляжной зоне, участвуют в ее обезвреживании.

Смерти из-за мин в Черном море

Как писал УНИАН, в августе в Белгород-Днестровском районе Одесской области, на побережье Черного моря, произошли взрывы - погибли три человека, которые были в воде. В результате взрывов двух мин погибли трое отдыхающих - женщина и двое мужчин. В одном случае погиб 42-летний мужчина из Ровенской области, который отдыхал вместе с детьми. По данным ГСЧС, когда дети купались у берега, отец отплыл на расстояние примерно 80 метров, где и произошел взрыв. Еще два человека - мужчина и женщина, которые погибли на другом пляже, - местные жители.

Похожий случай произошел в июле. Тогда в Одесской области два человека тоже подорвались на мине на пляже в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района. Мужчины купались в море.

