Гороскоп на неделю, с 25 по 31 августа 2025 года, сулит трем знакам Зодиака значительные перемены в жизни. Неделя начинается с перехода Венеры в знак Льва - яркого, смелого и выразительного события, которое будет влиять на нас до 19 сентября, когда планета перейдет в Деву, пишет YourTango.

Этот период побуждает выражать свои чувства и мнения более открыто, а в любовных отношениях возможно проявление драматических, но искренних жестов. Венера во Льве дарит шанс веселиться, рисковать и выделяться, а также делает эмоции более страстными и глубокими.

Однако стоит помнить: когда что-то в любви идёт не так или кто-то чувствует себя обделенным вниманием, эмоции могут обостряться до крайности. Постарайтесь наслаждаться периодом, но не перегибать палку, чтобы не превратиться в "короля драмы".

26 августа Венера образует секстиль с Ураном и трин с Нептуном - это особенно благоприятный аспект для любви и общения. 28 августа Нептун соединится с Ураном, усиливая творческое вдохновение и открывая новые возможности для развития, особенно в профессиональной сфере. В целом, три знака особенно выиграют от влияния космических энергий на этой неделе.

Рак

Ракам предстоит следить за своими эмоциями, особенно в начале недели. Может возникнуть необходимость устанавливать границы в отношениях с собой и другими. Возможны небольшие финансовые трудности или борьба за влияние в делах, но они будут временными. Оппозиция Венеры к Плутону предупреждает о риске возникновения навязчивых проблем в отношениях. Часто такие ситуации появляются из-за неуверенности или недоверия. Постарайтесь проанализировать свои чувства и определить, стоит ли бороться за отношения или лучше временно дистанцироваться. Разговор с близкими или доверенными друзьями поможет найти верное решение.

Весы

На этой неделе Весам следует быть готовыми к недопониманиям или разногласиям с партнёрами и коллегами. Возможны ситуации, связанные с контролем или ревностью. Важно управлять своими реакциями и сохранять спокойствие. Четкая и открытая коммуникация - ключ к разрешению конфликтов. Используйте дипломатичность и терпение. Если ситуация не решается, можно обратиться к руководству или специалистам, но сначала попробуйте решить ее самостоятельно. Конец недели принесёт улучшение - после отдыха и заботы о себе вы сможете выйти победителем.

Козерог

Козерогам стоит подготовиться к неожиданным отвлекающим факторам и сложным ситуациям с близкими. В начале недели возможны конфликты, вызванные старыми обидами или скрытым гневом. Сейчас важно сохранять спокойствие, сосредоточиться на решении проблемы и не поддаваться эмоциональным провокациям. Иногда полезно уединиться, чтобы обдумать ситуацию и найти верный путь. Открытый и честный разговор с партнером поможет урегулировать конфликт, а прощение и компромисс приведут к гармонии к концу недели.

