Как только украинские военные пройдут учения, Польша будет готова передать это оборудование украинской стороне.

Польше нужно несколько недель, чтобы поставить танки Leopard в Украину.

Об этом в эфире польского Радио Plus сказал заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич. Польша готова передать Украине одну роту "Леопардов", то есть 14 единиц.

Он напомнил о заявлении главы Министерства обороны Польши Мариуша Блащака о том, что после того, как другие страны примут решение о передаче танков, Польша безотлагательно начнет обучение украинцев этой технике.

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"Как только (украинцы - УНИАН) пройдут обучение, мы будем готовы передать это оборудование украинской стороне", - сказал представитель польского оборонного ведомства.

По его словам, Польша очень интенсивно создает коалицию государств вокруг передачи танков и напомнил, что сейчас в Европе есть более 2 тыс. танков.

Танки для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 января президент США Джо Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Также в Украину отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя решение США предоставить Украине тяжелые современные танки, заявил, что украинские военные смогут начать учения за несколько недель.

В тот же день правительство Германии официально согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2. Танки немецкого производства будут выделены из запасов вооруженных сил Бундесвера. Также Берлин разрешил реэкспорт танков Leopard 2 другим странам.

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев в эфире телемарафона сказал, что в Европе есть более тысячи танков Leopard, из которых 10-15% каждая страна сможет передать Украине, не потеряв свою обороноспособность.

Министр обороны Германии Борис Писториус 26 января заявил, что Германия планирует поставить Украине боевые танки Leopard 2 до конца марта. По его словам, Германия не медлила в вопросе поставок танков Украине, а вела переговоры с партнерами и союзниками о том, что лучше всего сделать.

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