Каждая из БМП имеет свои преимущества.

Силы обороны Украины сегодня имеют на вооружении лучшие образцы боевых машин пехоты в мире - американские M2 Bradley и шведские CV90. При этом у украинских военных есть уникальная возможность сравнить эти две машины на поле боя в сложных условиях в боях против российского оккупационного войска. Эксперты Defense Express проанализировали сюжет от "АрмияТѴ", в котором военные рассказали о преимуществах каждой БМП и определили, какая же из этих машин является лучшей.

Тест на скорость

Как указывают эксперты, победителем здесь оказалась CV90, однако стоит учитывать существенную разницу в массе машин, а также тот факт, что представленная на видео M2 Bradley оснащена динамической защитой типа Brat 2.

Защита

Военные отмечают высокий уровень защиты M2 Bradley от различных угроз, включая выстрел из ПТРК или подрыв на одной или даже двух противотанковых минах. Что касается CV90, то, как отметил командир механизированной роты 21-й ОМБр с позывным "Нео", машина также держит подрыв на одной-двух минах и экипаж остается невредимым. Также преимуществом CV90 является наличие накидки Barracuda.

Видео дня

Меткость стрельбы

Бойцы отмечают, что у CV90 значительно больше фугасное действие самого снаряда. Как рассказывает "Нео", разлет обломков каждого снаряда - около 15 метров, также подкалиберный снаряд пробивает до 100 мм брони, или даже больше.

"У нас есть "козырный туз в рукаве", мы можем стрелять с закрытых позиций очень точно до 12 тысяч метров", - говорит "Нео".

Что касается M2 Bradley, то, как отмечают бойцы, у нее разлет обломков немного меньше - до 10 метров, но есть скорострельность.

"И у меня боеукладка больше. Я считаю, что скорострельность это интереснее. Подкалиберный пробивает до 70 мм брони", - рассказывает командир машины с позывным "Кот" из 47-й ОМБр. Кроме того, преимуществом для M2 Bradley является наличие пусковых для противотанковых ракет TOW.

"В общем, командир Bradley говорит, что "поменялся" бы с CV90 пушками при условии сохранения скорострельности, зато командир СV90 отмечает, что одолжил бы динамическую защиту для прикрытия лобовой части машины", - пишут в Defense Express.

Если сравнивать десантирование, то хоть и военные отмечают, что CV90 достаточно неплохая в этом плане, но в целом M2 Bradley удобнее. Также в БМП Bradley лучшие оптические средства.

Западная техника в Украине

Напомним, Соединенные Штаты Америки анонсировали поставки M2 Bradley в 2023 году. Украинские военнослужащие неоднократно отмечали качество и боевую живучесть американских БМП. В частности, эта боевая машина выдерживала танковый обстрел, попадание "Ланцета", противотанковой управляемой ракеты и миномета.

Также сообщалось, что на вооружении ВСУ есть один из самых маленьких броневиков в мире - британский автомобиль-разведчик Ferret Mk1.

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