Российская БМП проигрывает почти по всем пунктам.

В России сравнили M2 Bradley со своей БМП-3 и получили однозначный результат - их машина проигрывает почти по всем пунктам. Как пишет Defense Express, в 38-м научно-исследовательском институте бронетанковой техники Минобороны РФ провели исследовательские испытания одной из трофейных БМП M2A2 ODS SA и теперь в сети появились результаты этих испытаний и сравнение ее с БМП-3.

В частности, выявлено, что М2 Bradley имеет серьезное преимущество по противоснарядной и противокумулятивной устойчивости, а также по противоминной защите.

Соответственно, россияне признали, что БМП-3 надо оснащать защищенными экранами, прежде всего во фронтальной части. Также говорят о необходимости "применения защитной кабины командира с бронированным стеклом" при ведении наблюдения.

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Кроме того, американская БМП имеет преимущество и по огневой мощи по сравнению с 25-мм и 30-мм пушками, в частности по плотности в два раза, и в два раза по бронепробиваемости.

В то же время россияне заявляют, что их БМП-3 имеет преимущество "за счет боекомплекта до 100-мм пушечно-пусковой установки и 30-мм автоматической пушки 2А72".

"Россияне говорят о необходимости разработки выстрела с бронебойно-подкалиберным оперением, а также и в целом 30-мм автоматической пушки, прямо отмечая необходимость "одолжить" конструктивные решения из западных разработок. Из требований - такая пушка должна обеспечивать "гарантированное поражение" БМП типа Bradley в новейших версиях", - говорится в статье.

Россияне также отметили преимущество M2 Bradley по эксплуатационно-техническим характеристикам (доступ в боевое отделение из десантного, ремонтопригодность и т.д.), и по эргономике (объем забронированного пространства, наличие аппарели, наличие свободного доступа между отделениями).

При этом в РФ заявили, что их БМП-3 по сравнению с американской машиной имеет преимущество в "динамичности запаса хода, проходимости и возможности преодоления водных преград вплавь".

M2 Bradley - новости

Ранее украинские бойцы сравнили M2 Bradley и шведскую CV90 и определили, какая из машин лучше. В частности, у CV90 значительно больше фугасное действие снаряда и разлет обломков каждого снаряда. А преимуществом M2 Bradley является наличие пусковых для противотанковых ракет TOW, а также динамическая защита для прикрытия лобовой части машины.

Также M2 Bradley удобнее в плане десантирования и имеет лучшие оптические средства.

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