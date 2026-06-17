США не разрешили производство Patriot в Европе, - СМИ

США обязались рассмотреть этот вопрос, но никакого решения о лицензировании в Европе принято не было.

США не дали разрешения на производство систем противовоздушной обороны Patriot в Европе, но этот вопрос будет рассмотрен.

Об этом Суспильному сообщил один из чиновников страны G7. В частности, по его словам, США обязались рассмотреть этот вопрос, но никакого решения о лицензировании в Европе принято не было.

"Это один из способов увеличить производство", – высказал мнение собеседник.

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Он отметил, что на фоне использования Вашингтоном этих систем противовоздушной обороны в другой зоне боевых действий это имеет смысл.

"Поэтому чем больше у вас производственных мощностей по системам противовоздушной обороны, тем лучше", – рассказал чиновник.

Он добавил, что во время встречи лидеров "Группы семи" (G7) с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался этот вопрос – в основном, как преодолеть некоторые сроки, необходимые для получения необходимого количества перехватчиков.

Лицензии на производство Patriot

Как писал УНИАН, в конце мая президент Владимир Зеленский сообщил, что просит президента США Дональда Трампа разрешить предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По словам главы государства, у Украины на сегодняшний день есть "хорошие договоренности" с Германией, но они касаются будущих поставок. Как напомнил глава государства, зенитно-ракетные комплексы Patriot производит только Америка.

Лидер страны добавил, что еще при предыдущем президенте США Джо Байдене начинал переговоры и продолжает их вести с президентом Дональдом Трампом.

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