Подразделения беспилотных комплексов появляются в различных западных армиях.

Западные военные, проводящие обучение своих солдат, строят его с учетом ожидаемых аварий дронов, но в то же время стараясь избежать напрасных затрат, говорится в статье Business Insider.

Директор учебного курса армии США по борьбе с дронами Рэйчел Мартин рассказала журналистам, что "износ некоторых из этих систем во время учений – это нормально".

"Если дрон падает во время учений, такое случается, давайте извлечем из этого уроки, а затем будем двигаться дальше. Я буду повторять это – дроны падают. Ни одного из ваших солдат не нужно запугивать из-за этого. Солдатам нужно время и ресурсы, чтобы пройти обучение. Нужно разработать стратегии планирования, которые предоставят им время и пространство, чтобы привыкнуть к системе", – сказала она.

Видео дня

Она добавила, что именно поэтому военные начали использовать дроны, ведь беспилотные системы дорогие, но их можно заменить, в отличие от людей. Когда они выходят из строя или ломаются, это не является огромным финансовым ударом.

Технология симуляторов помогает избежать растраты этих активов, пояснили чиновники. По словам майора Вольфа Амакера, возглавляющего отдел систем и тактики беспилотных летательных аппаратов армии США в Авиационном центре передового опыта, FPV-дроны дешевы, но обучение на симуляторе необходимо.

"Вы же не хотите, чтобы кто-то впервые садился в самолет, а потом просто разбивал его, разбивал и терял 2000 долларов, когда можно взять видеоигру за 20 долларов и за 20–30 часов подготовить кого-то достаточно хорошо, чтобы потом безопасно и эффективно управлять этим самолетом", – сказал он.

По данным издания, Пентагон все больше рассматривает дроны как одноразовые боеприпасы, а не как ценное оружие.

"Это осознание имеет решающее значение в боевых действиях. Отчеты с начала войны с беспилотниками в Украине свидетельствовали о том, что ВСУ теряли до 10 000 беспилотников ежемесячно. Распространенные средства радиоэлектронной борьбы, неисправности и кинетические удары – все это угрожает операциям беспилотников и делает потери и аварии нормой", – говорится в статье.

Амакер добавил, что из тысяч дронов, запускаемых в Украине ежедневно, лишь "около 30% достигают своих целей, и многие из тех, что достигают, не оказывают значительного влияния". Поэтому принятие потерь беспилотников является частью обучения и доктрины боевых действий с их помощью.

Подполковник Бен Ирвин-Кларк, командир 1-го батальона Ирландской гвардии Великобритании, элитного пехотного полка, рассказал авторам, что его батальон теряет много дронов, которые разбиваются во время учений, врезаясь в сетки. Некоторые из них ремонтируют и возвращают в строй. Он рассказал, что в начале обучения они обертывали их пузырчатой пленкой и избегали полетов. В результате обучение было нереалистичным, поскольку они не относились к дронам как к одноразовым. Однако тренировки на полосе препятствий, разборка дронов во время обучения, а также ремонт в "центре дронов" создали больше возможностей для подразделения изучать ведение войны с помощью дронов.

Война роботов – последние новости

Напомним, что в войне Украины с Россией ускорилось использование роботов – как БПЛА, так и наземных беспилотных комплексов. Они доставляют припасы на позиции, минируют территории, помогают эвакуировать раненых и все чаще вступают в схватку друг с другом в серых зонах.

Кроме того, компания Ratel Robotics модифицировала модель наземного робота для переноса и запуска дронов на оптоволокне. Беспилотное наземное транспортное средство функционирует как мобильная точка запуска: в точке старта оно открывается и выпускает небольшой дрон.

Вас также могут заинтересовать новости: