У нас нет супертехнологий: эксперт назвал главные преимущества украинского оружия

Частные компании, производящие оружие, должны продавать его излишки за границу, поскольку работать бесплатно они не могут, отметил эксперт.

Украине нужно разрешить экспорт оружия, поскольку это необходимо для производителей. Такое мнение в эфире Radio NV высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

"Никто не говорит, что оружие будут продавать за границу, зарабатывать деньги, а не поставлять в ВСУ. Экспорт действительно ограничен. Компаниям, которые производят оружие, трудно получить разрешение на продажу излишков, которые не может выкупить государство. Производители делают оружие, это преимущественно частные предприятия. Они должны его продавать, а страны покупать. Они не могут работать бесплатно. Если у государства не хватает денег выкупить все, что может произвести за месяц – что делать с тем, что произвели?", – сказал Гетьман.

Он отметил, что продажа украинского вооружения, в частности, повышает имидж страны на международной арене. Также этот подход имеет и финансовые преимущества, поскольку с проданного за границу оружия уплачиваются налоги.

Особенности украинского оружия

Эксперт также прокомментировал особенности украинского оружия. Он отметил, что его особенность не в технологичности, а в том, что оно адаптировано под реалии современной войны. В частности, из-за того, что Украина способна производить свое вооружение в больших количествах.

"Давайте не будем обманывать себя. У нас нет каких-то супертехнологий, которые мы разработали во время войны. Преимущество нашего оружия в том, что оно не высокотехнологичное, но оно массовое и дешевое. И в современной войне это дает преимущество", – отметил Гетьман.

Он привел пример, что в Саудовской Аравии на вооружении стоит современная техника, но она не способна перехватывать иранские дроны, летящие в большом количестве.

"А наша система, которая построена просто, но таким образом, что может вычислять координаты работы "Шахедов" и давать целеуказание, чтобы они уничтожались", – подчеркнул Гетьман.

Экспорт украинского оружия: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина заключила соглашения с тремя странами Ближнего Востока о поставках дронов в течение следующих 10 лет. В целом, по его словам, Украина уже получила запросы от 11 стран на такое сотрудничество.

Также ранее президент отмечал, что одной из проблем экспорта украинского оружия является то , что его производители хотят продавать его за границу без координации с государством. Зеленский отметил, что логика в открытии экспорта во время войны заключается в том, чтобы получить деньги, на которые мы этим самым сможем заказать оружие для этих же компаний на фронт.

