Хотят продавать без согласования с государством: Зеленский о проблеме с экспортом оружия

Он подчеркивает, что государство должно определять, каким может быть экспорт, чтобы в первую очередь укрепить оборону.

Некоторые компании хотят продавать украинское оружие без согласования с государством, но "так не работает". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Говоря о проблемных вопросах с экспортом оружия, он подчеркнул, что логика в открытии экспорта во время войны заключается в том, чтобы получить деньги, на которые мы этим самым компаниям сможем заказать оружие на фронт.

"А некоторые из них хотят продавать без согласования с государством. Так не работает. Почему? Во-первых, это не только их заслуга. Чтобы эти дроны работали, наши военные их испытывали, воевали с ними, их усиливали, доводили до результата. Это не просто бизнес. И нужно уважать то, что делают наши военные", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что страна находится в состоянии войны, и государство должно определять, каким может быть экспорт, чтобы в первую очередь укрепить оборону.

"Третье: все это работает только в системе – дроны, интеграция с другими элементами ПВО, софт, опытные люди. Представители разных стран даже не на уровне лидеров, а на уровне предприятий приезжают в Украину и что-то покупают… А потом это не срабатывает так, как нужно, потому что нужен системный подход – сами дроны, плюс экспертиза наших специалистов, плюс софт и многое другое", – сказал глава государства.

Главное, добавил он, нужно уважение к нашему государству и именно долгосрочное сотрудничество, чтобы Украина получила от этого укрепление, а не "просто кто-то где-то заработал какие-то деньги".

Экспортная стратегия страны во время войны

Зеленский также отметил, что во время войны экспортная стратегия прежде всего связана со странами, которые инвестировали в нашу оборону – в украинские оборонные компании, в крупные проекты.

"Они инвестировали десятки миллиардов ежегодно. Европейские партнеры понимали, что, несмотря на инвестиции, они не имеют прав на эти компании. Но они знают, что инвестируют в будущее, и потом мы будем делиться этими возможностями с ними же. Так и получилось", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас Ближний Восток готов инвестировать в долгосрочные контракты:

"Инвестировать в Украину, не только в компании. Помогать тем, чем он может. Например, некоторыми технологиями, которых у нас не хватает. То же самое и с энергоносителями".

Кроме того, отметил он, с Соединенными Штатами Америки Украина хотела заключить крупнейшую Drone Deal (дроновую сделку), в которую вошли бы все наши производства. "Мы не можем заставить их выбрать ту или иную компанию. Они должны выбирать сами. Мы хотим также на 10 лет обеспечить для наших компаний производство с ними", – сказал глава государства.

Украинская оборонная промышленность

Как сообщалось, издание Foreign Affairs в своей статье отметило, что если Европа хочет быть готовой к современной войне, ей придется перенимать опыт Украины. Именно украинская армия сейчас является самой большой и закаленной в боях в Европе.

Производственные мощности в сфере обороны оцениваются в 25-40 миллиардов долларов, однако простаивают из-за недостатка финансирования. Изменить ситуацию может приток капитала от европейских компаний.

