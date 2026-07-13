Уникальная операция на Кинбурнской косе: военные высадили на берег вооруженного робота (видео)

Робота доставили на оккупированную косу с помощью беспилотной морской платформы.

Украинские военные впервые провели уникальную операцию по высадке наземного роботизированного комплекса (НРК) на оккупированную Кинбурнскую косу.

Об этом сообщила в соцсети 123-я бригада территориальной обороны ВСУ. Отмечается, что это первая известная боевая миссия такого формата в мире. "Это не просто технический эксперимент. Это новый подход к войне, при котором риск для человека берет на себя машина. Это результат командирского видения, системной подготовки, смелости экипажей и веры в то, что украинская армия способна не только догонять технологии, но и создавать новые правила на поле боя", – подчеркнули в бригаде.

Бригада показала видео, на котором видно, как платформа с НРК плывет к берегу косы, а затем роботизированный комплекс выезжает на берег и ведет огонь по вражескому объекту.

Использование роботов в войне

Как сообщал УНИАН, с начала 2026 года украинские наземные роботизированные комплексы выполнили более 66 300 логистических и эвакуационных миссий.

По данным Минобороны, только в июне их количество достигло 16 676, что на 122% больше, чем в январе.

Оборонный кластер Brave1 объявил грантовый конкурс на разработку отечественных двуногих роботов-гуманоидов, предназначенных исключительно для военных задач. На фоне активного развития гражданских гуманоидных роботов в мире Украина стала первым государством, которое начало финансировать боевые гуманоидные системы как отдельную категорию оборонных закупок, а не как адаптацию коммерческих разработок.

Вас также могут заинтересовать новости: