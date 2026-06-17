Лидеры G7 пообещали обсудить выдачу Украине лицензии на производство ракет для ПВО

Кроме того, они подчеркнули важность энергетической устойчивости.

Лидеры стран "Группы семи" (G7) сообщили, что намерены увеличить поставки средств противовоздушной обороны для Украины, дополнительных систем и ракет-перехватчиков, а также заявили о готовности рассмотреть возможность распространения на Украину лицензий, чтобы позволить увеличить военное производство. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном 17 июня по итогам саммита, состоявшегося во Франции.

"Мы высоко оцениваем стойкость Украины и её прогресс на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что сейчас наступает новый импульс. Чтобы поддержать и ускорить этот новый импульс, мы соглашаемся увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, чтобы позволить увеличить военное производство Украины", - подчеркнули в заявлении.

Кроме того, лидеры "Группы семи" пообещали усилить давление на военную экономику РФ.

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"В этом контексте мы ужесточим наши санкции, в частности в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем это подходящим моментом для принятия дополнительных мер в то время, как президент Трамп заключил соглашение, которое мы поддерживаем, об открытии Ормузского пролива", - заявили лидеры.

Кроме того, они указали на важность энергетической устойчивости и согласились оказать дальнейшую поддержку, чтобы Украина пережила предстоящую зиму.

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, Украина представила дрон-приманку для истощения наземных средств ПВО противника. Такой автоматизированный беспилотник, работающий по принципу "нажми и лети", был разработан специально для введения в заблуждение, отвлечения внимания и истощения ресурсов противовоздушной обороны армии РФ.

Также сообщалось, что Германия профинансирует поставку 200 САУ "Марта" для Украины. Новая версия гаубицы будет базироваться на немецком шасси Mercedes-Benz Zetros и получит ствол типа L39.

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