В России заложили новый военный корабль проекта 12700 (фото)

Такие корабли способны обнаруживать боеприпасы как в воде, так и на морском дне, не заходя в опасную зону.

На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК (Объединенная судостроительная корпорация) состоялась церемония закладки 16-го морского тральщика проекта 12700 "Александрит", которому дали имя "Дмитрий Глухов".

Проект 12700 был разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" для военно-морского флота России.

Корабль относится к "новому поколению" минно-тральных сил и предназначен для борьбы с морскими минами. Он может обнаруживать боеприпасы как в воде, так и в морском грунте, не заходя в опасную зону.

Ранее, в августе 2025 года, на стапеле Средне-Невского судостроительного завода был заложен пятнадцатый корабль проекта 12700 – "Леонид Балякин".

По данным из открытых источников, водоизмещение тральщика проекта 12700 составляет 890 тонн, при длине 61,6 м и ширине 10,3 м.

На его борту установлена одна 30-мм зенитная артиллерийская установка АК-306. Также предусмотрено использование переносных зенитно-ракетных комплексов и минно-торпедного вооружения.

Ранее военно-морской обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий рассказал УНИАН, какая подводная лодка России в настоящее время представляет наибольшую угрозу для Украины.

По мнению специалиста, наибольшую угрозу для нашей страны представляют дизель-электрические подводные лодки, базирующиеся в Черном море, прежде всего субмарины проекта "Варшавянка".

Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр", которыми Россия неоднократно наносила удары по украинским городам и объектам инфраструктуры.

Сообщалось также, что Россия и страны НАТО наращивают противостояние в Атлантике и Арктике, где все более важную роль играет подводный компонент.

