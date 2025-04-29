Атомные подводные лодки проекта 885 относят к четвертому поколению.

Министерство обороны РФ обнародовало видео, на котором атомный подводный крейсер К-571 "Красноярск" проекта 885М (шифр "Ясень-М") во время учений в Тихом океане нанес удар крылатой ракетой "Калибр" по береговой цели.

По словам россиян, крылатая ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Расстояние до цели превысило 1100 км.

На втором этапе учения "Красноярск" осуществил поиск субмарины условного противника и атаковал ее ракетой-торпедой противолодочного комплекса. По данным объективного контроля, боевая часть ракеты-торпеды поразила имитированную подводную цель.

Известно, что субмарину "Красноярск" построили на заводе "Севмаш". В декабре 2023 года К-571 приняли в состав ВМФ России.

Такие корабли относят к так называемому четвертому поколению субмарин. Лодки четвертого поколения более "тихие" (по сравнению с субмаринами третьего поколения), что достигается, в частности, использованием звукопоглощающих покрытий нового типа.

По данным из открытых источников К-571 "Красноярск" имеет длину 130 м и ширину корпуса 13 м. Экипаж корабля - 64 человека.

На лодках проектов 885 "Ясень" и 885М "Ясень-М" разместили десять торпедных аппаратов калибра 533 мм, расположенных под углом побортно в районе ограждения выдвижных устройств. За ограждением находятся восемь вертикальных ракетных шахт, в которых размещаются ракеты "Оникс", "Циркон" или "Калибр".

Всего запланировано строительство десяти субмарин такого типа (один "Ясень" и девять "Ясень-М"). По состоянию на март 2025 года россияне построили шесть таких лодок. Еще три строятся, а одну готовят к закладке.

Российский флот - последние новости

В апреле россияне спустили на воду новый корабль проекта 12700, который получил имя "Полярный". Он предназначен для борьбы с морскими минами. В отличие от предшественников, тральщик может обнаруживать боеприпасы в различных условиях, не входя в опасную зону.

А в январе УНИАН сообщил, что на российском ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", который много лет ремонтируют и модернизируют, запустили ядерный реактор.

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