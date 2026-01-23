Финнов попросили не громить 'непобедимую' армию США во время учений НАТО, - The Times

Европейские армии оказались лучше подготовлены к боевым действиям в Арктике, чем армия США.

Претензии на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что только американская армия способна защитить остров от китайско-российской оккупации. Однако правда заключается в том, что армия США значительно хуже готова к боевым действиям в Арктике, чем армии северных европейских стран. Об этом пишет The Times со ссылкой на информированных собеседников.

Неназванный "военный источник" рассказал журналистам, что во время совместных военных учений на севере Норвегии в прошлом году американские военные столкнулись с трудностями, которых не испытывали их союзники.

По словам источника, командующие этими учениями были вынуждены попросить финских военных, которые по сценарию учений играли роль врага, быть снисходительными к американцам.

"Финнам пришлось сказать, чтобы они перестали громить американцев, потому что это было для них неудобно и деморализующе", – рассказал собеседник The Times.

Кроме того, как отмечает издание, США критически зависят от Финляндии в поставках лучших технологий для ледоколов.

"Европейцы имеют опыт в этом направлении. Если Трамп хочет защитить регион, он идет по неправильному пути, раздражая своих арктических союзников", – сказал военный источник.

Трамп и Гренландия

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Дональд Трамп пригрозил Европе введением дополнительных торговых пошлин, если ему не отдадут Гренландию. При этом американский лидер хвастался военной мощью США и насмехался над армией Дании, которой принадлежит остров.

Трамп озвучил тезис о том, что Китай и Россия якобы хотят забрать Гренландию себе, а Дания ничего не может с этим поделать. "Сейчас их "защита" состоит из двух упряжек с собаками, одну из которых добавили недавно", – утверждал тогда Трамп.

