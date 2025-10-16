По словам Храпчинского, Украина ограничена в пусковых установках к этим ракетам, но в мире их хватает.

При использовании американских ракет Tomahawk, которые надеется получить Украина, требуется соответствующее технологическое обеспечение и разведывательные данные о ландшафте.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, на вооружении США есть около 3-х дивизионов пусковых установок Typhon, каждый из них - это четыре пусковые установки, а каждая установка может одновременно запустить 4 ракеты Tomahawk, или SM-6, которые могут быть использованы для противодействия баллистическим ракетам.

"Мы существенно ограничены в спусковых установках, но они в мире есть, если мы говорим о Typhon", - пояснил эксперт.

Но главное, по его словам, не в пусковых установках, а в технологичности и возможности использования Tomahawk на 100%. Например, маловысотный профиль полета позволяет ракете находиться в 50 м от земли и не быть замеченной классическими системами радиолокации, однако это предполагает получение соответствующих разведывательных данных по ландшафту поверхности.

"У нее есть дополнительные датчики, которые позволяют не врезаться во что-то, или контролировать расстояние до земли. Но все равно эти разведанные нужны... Еще интересные данные по этой ракете. Это 15 одновременно занесенных целей, которые затем могут быть уже выбраны при запуске ракеты", - рассказал Храпчинский.

Например, ракету запускают в сторону Казани, а во время пролета решается, попадает ли она по танковому заводу, или по авиационному, или вообще летит дальше. В то же время для использования таких возможностей требуется обеспечение специального канала связи для передачи данных, чем тоже пользуются военные США.

Иными словами, добавил Храпчинский, трудностей больше даже не в пусковых установках, а в технологическом обеспечении, которое позволит использовать Tomahawk в полной мере.

Он рассказал, что во время "иракской операции" в 2003 году США использовали для ударов по наземным целям около 800 ракет Tomahawk. Затем, во время других операций, американцы уже использовали меньшее количество ракет, благодаря определенной модификации. Как добавил Храпчинский, чтобы уничтожить, например, завод по производству ракет Х-101, нужно не менее 10 ракет, которые попадут в цели.

По мнению эксперта, наносить удары Tomahawk по таким целям, как военные аэродромы, нет смысла, потому что самолеты будут передислоцированы. поскольку российская разведка тоже работает, а разрушение взлетно-посадочной полосы не является выходом в такой ситуации.

Ракеты "Томагавк" для Украины

Как писал УНИАН, недавно в Институте по изучению войны отмечали, что Кремль продолжает кампанию, направленную на предотвращение продажи Украине американских ракет Tomahawk.

В Институте считают, что угрозы РФ о поставках "Томагавков" Украине являются частью более широкой кампании России, целью которой "является принудить оппонентов принимать политические решения, которые на самом деле выгодны России"

